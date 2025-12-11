Abasolo refuerza apoyo invernal con entrega de cobijas a familias vulnerables

Abasolo, Guanajuato.- Este martes se llevó a cabo el evento oficial de la Entrega de Cobijas de la Campaña Invernal 2025, un programa destinado a brindar apoyo a las familias abasolenses durante la temporada de frío.

El evento contó con la presencia del Presidente Municipal Job Gallardo, la Directora del DIF, Lic. María del Refugio Contreras, y la coordinadora del Centro Gerontológico, Mari Ponce. También estuvo presente la Lic. Candy Anahí Rivera Morales, coordinadora de Fomento a los Centros de Atención Infantil del DIF Guanajuato.

Durante su intervención, la Lic. Candy Anahí Rivera dirigió un mensaje destacando la importancia de fortalecer las acciones de apoyo a los sectores más vulnerables, especialmente en temporada invernal. Posteriormente, el Presidente Municipal Job Gallardo y la Directora del DIF, Lic. María del Refugio Contreras, dirigieron palabras de agradecimiento y refrendaron el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias.

Como parte del programa, se realizó la entrega simbólica de cobijas a las beneficiarias: Ma. Belén Torres Alfaro, Ana María Alvarado Reyes y Marisol Alvarado Guerra.

A través de acciones el Gobierno de Abasolo reafirma su compromiso con los abasolenses brindando apoyo cuando más lo necesitan.