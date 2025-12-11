Primera edición del Festival “Magia en Guanajuato”

El evento reunirá más de 80 actividades culturales, gastronómicas y turísticas para fortalecer la economía local y consolidar a la capital como destino invernal referente en México

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Guanajuato, Gto.- Guanajuato Capital presentó la primera edición del festival “Magia en Guanajuato: Tradición y Sabores de Invierno”, una celebración decembrina que busca consolidarse como un referente nacional mediante experiencias culturales, culinarias y turísticas diseñadas para todas las edades.

El festival, impulsado por el Consejo Turístico de Guanajuato, la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato y CANIRAC Guanajuato, ofrecerá una amplia agenda de actividades que van desde coros, rondallas, pastorelas y espectáculos nocturnos, hasta cenas temáticas en restaurantes emblemáticos y activaciones especiales en plazas, callejones y recintos patrimoniales.

La estrategia de colaboración también contempla paquetes turísticos que integran hospedaje con experiencias gastronómicas, impulsando así la ocupación hotelera y la economía local durante una de las temporadas más importantes del año.

CALENDARIO OFICIAL DEL FESTIVAL

SEMANA 1 — Del 8 al 14 de diciembre

Lunes 8

  • Curso Elaboración de Coronas Navideñas – IECA Plantel Guanajuato | 9:00–14:00 h
  • Concierto Aniversario 54 de la Rondalla Santa Fe – Teatro Principal | 19:00 h

Martes 9

  • Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
  • Caravana Coca-Cola – Carr. Guanajuato–Juventino Rosas | 19:00 h

Miércoles 10

  • Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
  • Encendido del Árbol Navideño – Jardín Unión | 19:00 h
  • Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h

Jueves 11

  • Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
  • Presentación Grupo Combo Capital – Jardín Unión | 19:00 h

Viernes 12

  • Presentación Cuentos Show “Santa y los Anti Elfos” – Jardín Unión | 20:00 h

Sábado 13

  • Taller de Piñatas – Casa de Cultura | 11:00 h
  • Pastorela Misión Celestial – Teatro Catarsis | 19:00 h

Domingo 14

  • Presentación Tenor Ezequiel Ojeda – Jardín Unión | 19:00 h

SEMANA 2 — Del 15 al 21 de diciembre

Lunes 15

  • Coro de Maestros Jubilados “Romances y Recuerdos” – Jardín Unión | 19:00 h

Martes 16

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Presentación Flores de Marfil – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 17

  • Cena Entre Luces – Jardín Unión | 19:00 h
  • Parimba Minas de Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
  • Audición Navideña Escuela de Música UG – Basílica | 20:00 h

Jueves 18

  • Mega Posada – Plaza de la Paz | 18:00 h

Viernes 19

  • Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
  • Cena Entre Luces – Virgen de la Cueva | 20:00 h
  • Presentación Liliana Medrano, Soprano – Basílica | 19:00 h

Sábado 20

  • Tianguis Navideño – Museo Ex Convento Díezmo | 11:00–20:00 h
  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
  • Exhibición de Películas – Plaza San Roque | 20:00 h

Domingo 21

  • Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
  • Videomapping Basílica | 20:00 h

SEMANA 3 — Del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22

  • Photo Booth DIF – Teatro Juárez
  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • A Escena “Esperando Navidad” – Teatro Catarsis | 19:00 h

Martes 23

  • Photo Booth DIF – Teatro Juárez
  • Presentación Liliana Medrano, Soprano – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 24

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Jueves 25

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Viernes 26

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
  • Presentación Coro Ópera – Basílica | 20:00 h
  • Noche de Pijamas – San Roque | 20:00 h

Sábado 27

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
  • Cena Entre Luces – Sitio AMATXI | 21:00 h

Domingo 28

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
  • Videomapping Basílica | 20:00 h

SEMANA 4 — Del 29 al 31 de diciembre

Lunes 29

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Presentación Cuarteto Polo Norte – Jardín Unión | 19:00 h

Martes 30

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • “Mi Papi Noel” Ensamble de Trombón – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 31

  • Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
  • Fiesta de Fin de Año – Plaza de la Paz | 21:00 h
  • Cena Entre Luces – Cueva de las Minillas | 21:00 h
  • Carrera Atlética – Explanada de la Alhóndiga | 8:00 h

Un diciembre que impulsa turismo, economía y tradición

Con su primera edición, Magia en Guanajuato aspira a consolidarse como un activo turístico estratégico, capaz de elevar la ocupación hotelera, detonar la derrama económica y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Toda la programación está disponible en redes oficiales del festival:

Facebook, Instagram y TikTok – Festival Magia en Guanajuato

Redacción Notus11 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información