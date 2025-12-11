Guanajuato, Gto.- Guanajuato Capital presentó la primera edición del festival “Magia en Guanajuato: Tradición y Sabores de Invierno”, una celebración decembrina que busca consolidarse como un referente nacional mediante experiencias culturales, culinarias y turísticas diseñadas para todas las edades.

El festival, impulsado por el Consejo Turístico de Guanajuato, la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato y CANIRAC Guanajuato, ofrecerá una amplia agenda de actividades que van desde coros, rondallas, pastorelas y espectáculos nocturnos, hasta cenas temáticas en restaurantes emblemáticos y activaciones especiales en plazas, callejones y recintos patrimoniales.

La estrategia de colaboración también contempla paquetes turísticos que integran hospedaje con experiencias gastronómicas, impulsando así la ocupación hotelera y la economía local durante una de las temporadas más importantes del año.

CALENDARIO OFICIAL DEL FESTIVAL

SEMANA 1 — Del 8 al 14 de diciembre

Lunes 8

Curso Elaboración de Coronas Navideñas – IECA Plantel Guanajuato | 9:00–14:00 h

Concierto Aniversario 54 de la Rondalla Santa Fe – Teatro Principal | 19:00 h

Martes 9

Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h

Caravana Coca-Cola – Carr. Guanajuato–Juventino Rosas | 19:00 h

Miércoles 10

Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h

Encendido del Árbol Navideño – Jardín Unión | 19:00 h

Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h

Jueves 11

Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h

Presentación Grupo Combo Capital – Jardín Unión | 19:00 h

Viernes 12

Presentación Cuentos Show “Santa y los Anti Elfos” – Jardín Unión | 20:00 h

Sábado 13

Taller de Piñatas – Casa de Cultura | 11:00 h

Pastorela Misión Celestial – Teatro Catarsis | 19:00 h

Domingo 14

Presentación Tenor Ezequiel Ojeda – Jardín Unión | 19:00 h

SEMANA 2 — Del 15 al 21 de diciembre

Lunes 15

Coro de Maestros Jubilados “Romances y Recuerdos” – Jardín Unión | 19:00 h

Martes 16

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Presentación Flores de Marfil – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 17

Cena Entre Luces – Jardín Unión | 19:00 h

Parimba Minas de Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h

Audición Navideña Escuela de Música UG – Basílica | 20:00 h

Jueves 18

Mega Posada – Plaza de la Paz | 18:00 h

Viernes 19

Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h

Cena Entre Luces – Virgen de la Cueva | 20:00 h

Presentación Liliana Medrano, Soprano – Basílica | 19:00 h

Sábado 20

Tianguis Navideño – Museo Ex Convento Díezmo | 11:00–20:00 h

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h

Exhibición de Películas – Plaza San Roque | 20:00 h

Domingo 21

Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h

Videomapping Basílica | 20:00 h

SEMANA 3 — Del 22 al 28 de diciembre

Lunes 22

Photo Booth DIF – Teatro Juárez

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

A Escena “Esperando Navidad” – Teatro Catarsis | 19:00 h

Martes 23

Photo Booth DIF – Teatro Juárez

Presentación Liliana Medrano, Soprano – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 24

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Jueves 25

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Viernes 26

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h

Presentación Coro Ópera – Basílica | 20:00 h

Noche de Pijamas – San Roque | 20:00 h

Sábado 27

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h

Cena Entre Luces – Sitio AMATXI | 21:00 h

Domingo 28

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h

Videomapping Basílica | 20:00 h

SEMANA 4 — Del 29 al 31 de diciembre

Lunes 29

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Presentación Cuarteto Polo Norte – Jardín Unión | 19:00 h

Martes 30

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

“Mi Papi Noel” Ensamble de Trombón – Jardín Unión | 19:00 h

Miércoles 31

Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h

Fiesta de Fin de Año – Plaza de la Paz | 21:00 h

Cena Entre Luces – Cueva de las Minillas | 21:00 h

Carrera Atlética – Explanada de la Alhóndiga | 8:00 h

Un diciembre que impulsa turismo, economía y tradición

Con su primera edición, Magia en Guanajuato aspira a consolidarse como un activo turístico estratégico, capaz de elevar la ocupación hotelera, detonar la derrama económica y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Toda la programación está disponible en redes oficiales del festival:

Facebook, Instagram y TikTok – Festival Magia en Guanajuato