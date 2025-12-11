Guanajuato, Gto.- Guanajuato Capital presentó la primera edición del festival “Magia en Guanajuato: Tradición y Sabores de Invierno”, una celebración decembrina que busca consolidarse como un referente nacional mediante experiencias culturales, culinarias y turísticas diseñadas para todas las edades.
El festival, impulsado por el Consejo Turístico de Guanajuato, la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato y CANIRAC Guanajuato, ofrecerá una amplia agenda de actividades que van desde coros, rondallas, pastorelas y espectáculos nocturnos, hasta cenas temáticas en restaurantes emblemáticos y activaciones especiales en plazas, callejones y recintos patrimoniales.
La estrategia de colaboración también contempla paquetes turísticos que integran hospedaje con experiencias gastronómicas, impulsando así la ocupación hotelera y la economía local durante una de las temporadas más importantes del año.
CALENDARIO OFICIAL DEL FESTIVAL
SEMANA 1 — Del 8 al 14 de diciembre
Lunes 8
- Curso Elaboración de Coronas Navideñas – IECA Plantel Guanajuato | 9:00–14:00 h
- Concierto Aniversario 54 de la Rondalla Santa Fe – Teatro Principal | 19:00 h
Martes 9
- Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
- Caravana Coca-Cola – Carr. Guanajuato–Juventino Rosas | 19:00 h
Miércoles 10
- Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
- Encendido del Árbol Navideño – Jardín Unión | 19:00 h
- Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
Jueves 11
- Curso Elaboración de Coronas – IECA | 9:00–14:00 h
- Presentación Grupo Combo Capital – Jardín Unión | 19:00 h
Viernes 12
- Presentación Cuentos Show “Santa y los Anti Elfos” – Jardín Unión | 20:00 h
Sábado 13
- Taller de Piñatas – Casa de Cultura | 11:00 h
- Pastorela Misión Celestial – Teatro Catarsis | 19:00 h
Domingo 14
- Presentación Tenor Ezequiel Ojeda – Jardín Unión | 19:00 h
SEMANA 2 — Del 15 al 21 de diciembre
Lunes 15
- Coro de Maestros Jubilados “Romances y Recuerdos” – Jardín Unión | 19:00 h
Martes 16
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Presentación Flores de Marfil – Jardín Unión | 19:00 h
Miércoles 17
- Cena Entre Luces – Jardín Unión | 19:00 h
- Parimba Minas de Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
- Audición Navideña Escuela de Música UG – Basílica | 20:00 h
Jueves 18
- Mega Posada – Plaza de la Paz | 18:00 h
Viernes 19
- Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
- Cena Entre Luces – Virgen de la Cueva | 20:00 h
- Presentación Liliana Medrano, Soprano – Basílica | 19:00 h
Sábado 20
- Tianguis Navideño – Museo Ex Convento Díezmo | 11:00–20:00 h
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
- Exhibición de Películas – Plaza San Roque | 20:00 h
Domingo 21
- Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
- Videomapping Basílica | 20:00 h
SEMANA 3 — Del 22 al 28 de diciembre
Lunes 22
- Photo Booth DIF – Teatro Juárez
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- A Escena “Esperando Navidad” – Teatro Catarsis | 19:00 h
Martes 23
- Photo Booth DIF – Teatro Juárez
- Presentación Liliana Medrano, Soprano – Jardín Unión | 19:00 h
Miércoles 24
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
Jueves 25
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
Viernes 26
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
- Presentación Coro Ópera – Basílica | 20:00 h
- Noche de Pijamas – San Roque | 20:00 h
Sábado 27
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Presentación Coro Opera Guanajuato – Jardín Unión | 19:00 h
- Cena Entre Luces – Sitio AMATXI | 21:00 h
Domingo 28
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Noches de Nieve – Jardín Unión | 19:30 h
- Videomapping Basílica | 20:00 h
SEMANA 4 — Del 29 al 31 de diciembre
Lunes 29
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Presentación Cuarteto Polo Norte – Jardín Unión | 19:00 h
Martes 30
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- “Mi Papi Noel” Ensamble de Trombón – Jardín Unión | 19:00 h
Miércoles 31
- Estudiantina – Jardín Unión | 18:00 h
- Fiesta de Fin de Año – Plaza de la Paz | 21:00 h
- Cena Entre Luces – Cueva de las Minillas | 21:00 h
- Carrera Atlética – Explanada de la Alhóndiga | 8:00 h
Un diciembre que impulsa turismo, economía y tradición
Con su primera edición, Magia en Guanajuato aspira a consolidarse como un activo turístico estratégico, capaz de elevar la ocupación hotelera, detonar la derrama económica y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.
Toda la programación está disponible en redes oficiales del festival:
Facebook, Instagram y TikTok – Festival Magia en Guanajuato