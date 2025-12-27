Homicidas pasarán 60 años tras las rejas por privar de la vida a 3 personas

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de ISRAEL “N” y JOSÉ FRANCISCO “N”, tras acreditar plenamente su responsabilidad penal en el delito de homicidio cometido en agravio de tres personas, hechos ocurridos en el mes de junio del año 2022, en el municipio de Guanajuato capital.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos se registraron aproximadamente a las 22:30 horas del día 06 de junio de 2022, cuando las víctimas se encontraban sobre la vía pública, en las inmediaciones de la colonia Panteón Nuevo.

En ese momento, los ahora sentenciados arribaron al lugar a bordo de un vehículo del cual descendieron portando armas de fuego. Acto seguido, se dirigieron directamente hacia las víctimas y realizaron múltiples detonaciones, con la clara intención de privarlas de la vida. A consecuencia de las lesiones producidas por los disparos, las tres personas perdieron la vida en el lugar.

Posteriormente, ISRAEL “N” y JOSÉ FRANCISCO “N” se dieron a la fuga, retirándose del sitio a bordo del mismo vehículo en el que habían llegado.

Gracias al trabajo de investigación, la integración sólida de la carpeta y la presentación de pruebas contundentes ante la autoridad judicial, se logró que un tribunal dictara una sentencia condenatoria ejemplar, imponiendo a los responsables 60 años de cárcel, además de las sanciones correspondientes conforme a la ley.