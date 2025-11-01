Abandonan a 28 niños y adolescentes en el mar de Sinaloa

México.- La Fiscalía de Sinaloa, dio a conocer que rescataron a 28 niños y adolescentes que permanecían secuestrados dentro de un barco con destino a Topolobampo. Los adolescentes, originarios de Chiapas, estaban abandonados en una embarcación frente a las costas de La Paz.

“Tras un operativo de rescate de @SEMAR_mx, fueron auxiliadas 28 personas —27 de entre 14 y 17 años y una de 18— en altamar, en Ahome. Se encuentran bajo resguardo de la Vicefiscalía Zona Norte y @SipinnaSin para su atención y protección integral”, dice el texto.

Las víctimas posiblemente de trata se encontraban sin rumbo definido dentro de la zona portuaria, lo que levantó sospechas entre las fuerzas navales, ocasionando que elementos de la MARINA, fueran a revisar qué era lo que estaba ocurriendo.