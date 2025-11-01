Carretera Irapuato-Abasolo: choque entre pipa de gas y tráiler

Irapuato, Guanajuato.- El impacto entre una pipa de gas Imperial y un tractocamión dejó fuertes daños materiales en la carretera Irapuato-Abasolo. De acuerdo con los primeros reportes, no hubo heridos de gravedad, sin embargo, el tractocamión quedó fuera de la cinta asfáltica. Uno de los testigos afirmó que el percance ocurrió por una pipa de doble remolque que se dio a la fuga.

Las autoridades se trasladaron al entronque de Cuerámaro tras atender el reporte de choque. La parte delantera del camión de gas quedó destruida y el chofer prensado, mientras que el tráiler salió de la carretera. Personas que se encontraban cerca y personal de seguridad lo ayudaron a salir. Los paramédicos aparentemente no reportaron lesiones que requirieran atención médica urgente.

En espera de los peritajes correspondientes, los involucrados permanecieron en el lugar. Uno de los hombres que acudió a auxiliar a los afectados anotó el número de placa del vehículo presuntamente responsable.