Fallece Enrique Avilés, luchador ecologista de la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Enrique Avilés Rodríguez, destacado activista, profesor y presidente del Consejo Ecologista Guanajuatense, A.C., falleció este jueves. Fue parte de un grupo de ciudadanos y académicos fundado en 1990 que se dedica a la defensa del medio ambiente, la planeación urbana y la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Guanajuato.

Nació en 1953 y estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Su formación en ciencias humanas y sociales influyó fuertemente en su enfoque como activista y ecologista, permitiéndole analizar los problemas ambientales de Guanajuato no solo desde una perspectiva técnica, sino también desde el impacto social, cultural y patrimonial que tienen en la comunidad.

Se desempeñó como profesor en instituciones de nivel superior dentro del estado de Guanajuato, cruzando la ciencia, la antropología y el civismo a favor de la ecología.

A lo largo de las décadas, Avilés Rodríguez lideró diversas causas comunitarias frente al desarrollo urbano desmedido de la capital del estado: Formó parte activa del Frente Ciudadano por el Manejo Integral de los Residuos, exigiendo transparencia y mesas de diálogo transparentes con el Ayuntamiento de Guanajuato para solucionar de forma viable el problema del confinamiento de basura en la entidad.

También alzó la voz de forma enérgica en contra de proyectos inmobiliarios que vulneran la visual de los cerros históricos (como la polémica edificación de una torre de 13 niveles), denunciando las omisiones regulatorias y los impactos negativos sobre el “paisaje cultural” de la urbe declarada Patrimonio de la Humanidad.

Participó constantemente en las etapas de consulta pública del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Además, en 2013 denunció severos “albazos” municipales que aprobaron cambios de uso de suelo injustificados, poniendo en riesgo áreas protegidas como Los Picachos.

Era un combativo activista de ideas de izquierda, referente en las luchas por el medio ambiente y un profundo conocedor de la historia política tanto nacional como estatal.