“A veces la gente me maltrata y me dicen cosas feas”: Petra

Manuel Doblado, Guanajuato.- Petra Gómez de 77 años de edad, originaria de Manuel Doblado, tiene más de 35 años en silla de ruedas debido a una discapacidad, después de perder a su esposo, ver a su hija partir y casarse y vivir solo con una nieta, Petra sale todos los días a pedir dinero al jardín principal de Manuel Doblado.

“Así vivo mi día a día, saliendo a pedir dinero a las calles, para tener cómo pagar la renta, comida y servicios junto con mi nieta, pues nos dividimos los gastos ya que ella está casada y tiene hijos y no puede estar todo el tiempo conmigo”, señaló.

Petra, mencionó que le da pena pedir dinero en las calles, pero con su discapacidad no puede hacer más, pues totalmente depende de la silla de ruedas, por la falta de movilidad que tiene.

Externó que en muchas ocasiones ha recibido malos tratos de la ciudadanía, “pasan y me dicen que estoy muy buena para trabajar, que estoy muy buena para otras cosas, hay gente que me maltrata muy feo, yo digo, si no me quieren dar que no me den pero que no me digan cosas feas”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, Petra finalizó pidiendo el apoyo de la ciudadanía para obtener una nueva silla de ruedas, ya que la que tiene se encuentra en mal estado, “yo se que talvez suene mal, pero quisiera pedir ayuda para una silla de ruedas de nueva, esta ya tiene muchísimos años conmigo y ya esta rota de ciertas partes, espero que me puedan ayudar y si no, no pasa nada, que Dios me los bendiga a todos”, concluyó.