“A toda la gente ya no vengan a Sayulita”: pobladores impiden paso

México

En Sayulita, una de las playas más visitadas de México, fue cerrada al paso de vacacionistas por sus pobladores que han acogido las medidas de sanidad y evitar de esta manera la propagación del coronavirus.

Durante este fin de semana, decenas de turistas que no estaban o querían acatar la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19 en México, fueron impedidos a pasar a esta playa considerada una de las más bonitas de Nayarit.

“A toda la gente de Guadalajara que ya no vengan, aquí vamos a estar no los vamos a dejar pasar” se escucha en un video que circula en redes, donde pobladores no dejaron acceder a nadie a esta zona para vacacionar.