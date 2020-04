AMLO presenta un informe repetitivo y “sin esperanza”

México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador AMLO presentó su informe de gobierno, repitiendo las mismas palabras que da todos los días: no mentir, no robar, no traicionar, argumentando que se ha disminuido la inseguridad en el país y arremeter contra gobiernos pasados.

AMLO como casi todos los días lo repite en sus mañaneras y giras de trabajo, volvió a culpar a gobiernos pasados, argumentando que se está trabajando que no falten medicinas, ni personal médico.

Pronto muy pronto voy a convocar al pueblo de México a darnos de abrazos, sin miedos y sin temores, digno y feliz, para seguir siendo libres….

Al igual dijo que cuando llegó el Coronavirus, ya se estaba trabajando en materia de salud “antes que otros gobiernos en el mundo”, y dijo que hay 6400 camas de terapia intensiva, subrayando que dentro de las acciones de salud las realizó hace más de tres meses “dejamos la conducción a todos los médicos especialistas y científicos, reitero, los políticos no somos todólogos”.

El informe del presidente mexicano, fue un “remake” o repetición de sus mismos discursos de toda la semana en la que una de sus frases fue que le cayó como anillo al dedo la pandemia para demostrar los alcances de su gobierno al que ha llamado la Cuarta Transformación.

“México es después de la india el país con menos de coronavirus y el tercer país con menos defunciones de habitantes, vamos bien; decidimos no aumentar los precios de los combustibles. El gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda”, dijo AMLO.

Andrés Manuel López, comentó que se está haciendo el compromiso de no aumentar la deuda pública, “sigue en marcha la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la reconstrucción de las seis refinerías; la refinería de Dos Bocas. PEMEX dispondrá de un recurso extra de 65 mil millones de pesos, la CFE cuenta con financiamiento suficiente, está asegurado el abasto de energía”.