A sus 25 años la irapuatense ya es entrenadora de un club de futbol varonil

León, Guanajuato.- Pily Rangel nacida en Irapuato, Guanajuato y la menor de 3 hijos de Josefina Centeno y Alejandro Rangel, es una irapuatense que a sus 25 años ha cumplido sus sueños.

Egresada de la Universidad de Guanajuato en la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, Pily es entrenadora de fútbol varonil de Campus León y responsable del área de Activación Física así como hace tiempo fue jugadora durante un año y medio con el Club León en Liga MX y ahora juega con la Trinca Fresera femenil en otros torneos.

A esta joven lo que la motivo a ser una profesional del balón píe fue el gusto y la pasión por ese bonito deporte y la ilusión y curiosidad de pertenecer a la primera liga profesional de fútbol femenil.

“Desde chica me gusta el fútbol, era la niña que se la pasaba jugando con los primos en las fiestas, pero primero entrenaba Taekwondo de los 9 a los 12 años y luego comencé a entrenar fútbol con talentos en León” dijo.

El apoyo que esta profesional siempre recibió fue el de su familia, entrenadores y amigos que ha tenido a la largo de su vida.

Para la irapuatense fue una experiencia maravillosa el jugar para la Liga MX; “el jugar en estadios, los entrenamientos, viajar y sobre todo las amistades, la gente tan «chingona» que pude conocer en esta etapa, las anécdotas que te dejan cada día de convivencia y cada regaño lo disfrute pues me alentaron a mejorar” externó.

Por otro lado como entrenadora de futbol varonil le gusta ganar y le encantaría llevar al equipo hasta ganar el “Intercampus” para que muchos de estos chicos tengan la decisión y las ganas de pertenecer al equipo representativo de la Universidad de Guanajuato y así de esta manera vivan la experiencia de un nacional universitario.

“Como todo deporte escolar, es la formación integral del estudiante, lo cual no sólo es ganar sino que se lleven más de estas experiencias tan bonitas que nos da el deporte, que nos sirven para toda la vida, trabajo en equipo, resiliencia, esfuerzo y amistad…” contó

La gente que me empieza a conocer a Pilar no pueden creer que una mujer de 25 años este regañando a jóvenes de su misma edad y que los tenga muy atentos a las indicaciones, “La gente suele verme muy extraño ya que no están acostumbrados al ver una mujer dirigir futbol varonil” comentó.

Por último la joven profesional del futbol dirigió unas palabras para que sigan luchando por sus sueños ya que no existe ninguna barrera cuando tú eres persistente y constante.

“Si te gusta y te apasiona, esfuérzate, y no lo veras como sacrificio, porque te encantara tanto que podrás dar más aun cuando pienses que lo has dado todo, yo fui banca en talentos, Selección Guanajuato, pero seguí jugando y entrenando solo por la pasión del fútbol, jugué en abejas, y después de ahí a jugar profesionalmente, también debemos agradecer lo que tenemos y a las personas que nos ayudan, buscar mejorar cada día, y actitud positiva.” Concluyó.