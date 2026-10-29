Persecución a balazos deja un universitario presuntamente lesionado en Cortazar

Agentes de la Fiscalía seguían a hombres armados en la carretera federal 45 cuando la camioneta de los presuntos delincuentes impactó otros vehículos; extraoficialmente se reportó a un herido

Redacción Notus29 octubre, 2026

Cortazar, Guanajuato.- Una persecución sobre la carretera federal 45 en el tramo aledaño a Cortazar dejó al parecer a un estudiante de la Universidad Politécnica de Guanajuato lesionado. Según información preliminar, elementos de seguridad seguían a hombres armados a bordo de una camioneta que se impactó contra otros vehículos.

Civiles que portaban armas y supuestamente pretendían robar un camión de carga fueron perseguidos por personal de la Fiscalía del Estado en Salamanca, con dirección hacia Celaya. Al llegar al puente de desviación a Cortazar, aledaño a la UPG, los presuntos implicados chocaron contra un tráiler y otro vehículo en el que se encontraba un estudiante universitario que resultó herido.

Al parecer, las personas que eran seguidas por los agentes huyeron hacia unos campos de cultivo. Una fuerte movilización por los propios elementos de Investigación Criminal, patrullas de la policía de Salamanca, Guardia Nacional y FSPE se llevó a cabo para dar con su paradero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una postura oficial por parte de las autoridades.

Redacción Notus29 octubre, 2026

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