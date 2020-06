44 años dedicados a la venta de periódicos

Irapuato, Guanajuato.- La señora María Santos lleva más de 44 años vendiendo periódico en la calle Ramón Barreto de la Zona centro del municipio de Irapuato y pide apoyo a los irapuatenses con alguna despensa para salir adelante.

A sus 76 años, viuda y con poco apoyo de sus hijos la señora María sale todos los días a las 7 de la mañana a vender su periódico.

A pesar de que ya van muchos días que no dejan que la gente transite libremente por el centro por el motivo de la pandemia que estamos atravesando, la señora Santos sigue al pie del cañón, “a ver si ya se compone todo esto y dejan trabajar a gusto”, expresó.

Tras estar atravesando la fuerte contingencia por el COVID-19 que ha parado el mundo entero, para la señora María Santos no es problema, ya que ella tiene que trabajar para comer y el coronavirus no va a impedir que ella siga laborando, “Dios nuestro señor me cuida, me puedo enfermar de otras cosas y no solo eso, de algo me he de morir” mencionó.

La irapuatense con sus años y una lesión fuerte en la columna píde a todos los ciudadanos que la apoyen, con lo que gusten, ya sea un poco de arroz, aceite, frijol, papel, lo que sea con tal de tener algo para comer en estos días difíciles.