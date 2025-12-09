Hombre muere atropellado en libramiento norte

La víctima fue arrollada varias veces; el accidente ocurrió a la altura del parque industrial Apolo

Redacción Notus9 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue atropellado y murió, en el libramiento norte, a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato.

Un hombre que cruzaba la carretera fue atropellado por un automóvil que al parecer se escapó tras el accidente; al quedar el cuerpo de atropellado en el arroyo vehicular, no fue visto por otros conductores los cuales volvieron a pasar por encima de la víctima causando que los miembros del hombre se esparcieran por toda la cinta asfáltica.

Las autoridades de la Guardia Nacional atendieron el reporte y acordonaron la zona, posteriormente peritos de investigación criminal procedieron a levantar los restos del atropellado y fueron llevados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los exámenes requeridos por la ley.

El tráfico del libramiento con dirección a León se vio severamente afectado dado que los dos carriles de la vía fueron acordonados mientras las autoridades continuaban con los procedimientos para levantar el cuerpo.

Redacción Notus9 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información