Hombre muere atropellado en libramiento norte

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue atropellado y murió, en el libramiento norte, a la altura del parque industrial Apolo, en Irapuato.

Un hombre que cruzaba la carretera fue atropellado por un automóvil que al parecer se escapó tras el accidente; al quedar el cuerpo de atropellado en el arroyo vehicular, no fue visto por otros conductores los cuales volvieron a pasar por encima de la víctima causando que los miembros del hombre se esparcieran por toda la cinta asfáltica.

Las autoridades de la Guardia Nacional atendieron el reporte y acordonaron la zona, posteriormente peritos de investigación criminal procedieron a levantar los restos del atropellado y fueron llevados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los exámenes requeridos por la ley.

El tráfico del libramiento con dirección a León se vio severamente afectado dado que los dos carriles de la vía fueron acordonados mientras las autoridades continuaban con los procedimientos para levantar el cuerpo.