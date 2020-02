Youtuber finge tener coronavirus mientras viajaba en avión y es arrestado

Como si los tiempos estuvieran para hacer bromas, un Youtuber viajaba a bordo de un avión y consiguió asustar a varias decenas de pasajeros del vuelo 2702 que se dirigían a Jamaica, ya que el joven se levantó de su asiento y dijo que venía de Wuhan, en donde se originó el Coronavirus.

El vuelo salió de la aerolínea WestJet de Toronto. Al parecer, llevaban dos horas en el aire cuando James Potok, un youtuber que hace videos musicales y tiene más de 34 mil seguidores en su cuenta, se paró de su asiento porque quería saber cuál sería la reacción de los otros 243 pasajeros a bordo.

Por precaución, la aerolínea explicó a través de un comunicado que la tripulación del vuelo siguió los protocolos de seguridad. Desviaron el vuelo de regreso y Potok fue puesto bajo observación con una máscara y guantes. Mientras tanto, los pasajeros estaban molestos. “Regresando porque un idiota ha fingido que tenía el Coronavirus para publicar en YouTube”, escribió alguno en redes sociales.

En entrevista con Global News, Potok se disculpó afirmando que fue una mala idea bromear con el coronavirus porque, ciertamente, no esperaba obtener esa reacción.

“Soy un artista. Cualquier publicidad para mí es buena publicidad. Tenía mi cámara conmigo, estaba buscando un video viral. Estaba buscando subirlo a todas las plataformas de redes sociales. Pensé que invocaría algún tipo de reacción: no en el avión, sino a personas viéndolo en las redes sociales y diciendo: ‘Guau, este hombre tiene pelotas’ o ‘Este sujeto está loco’. Me parece que fue de mal gusto, en retrospectiva. Lo que hice estuvo mal. Arruiné el vuelo de más 200 personas”.

WestJet flight to Jamaica was turned around halfway there when a 29 year old man announced that he had the Corona Virus … It appears to be a prank …250 passengers were standed in Toronto as well as others in Montego Bay , Jamaica pic.twitter.com/obscZav4FJ

— Gerald Frank (@drgeraldfg) February 4, 2020