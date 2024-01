México.- “Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme EL y dijo que no le importa”, escribió quien se hace llamar Meli la Panda, sobre un supuesto caso en el que se sintió agredi@ por que no le dijeron que su género era ella y no él. La situación fue grabada en redes sociales en la que Meli la Panda, obtuvo comentarios tanto a favor como en contra, detallando que el hecho de que supuestamente la Guardia Nacional le pidiera una identificación con fotografía era motivo de agresión.

“Me está faltando al respeto a los pronombres, no me diga agresivo, es que está haciendo una falta de respeto, yo le estoy diciendo que yo no soy él, que soy una mujer trans”, dijo Meli la Panda, al dueño de un negocio de reparación de calzado que al parecer se equivocó en la forma en la que querían como le deberían decir.

