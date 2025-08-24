Vinculan a proceso a Héctor Abel “N” por feminicidio en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado informó que un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Héctor Abel “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, ocurrido en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el pasado 16 de agosto de 2025, alrededor de la 01:33 horas, cuando familiares de la víctima recibieron una llamada de alerta y acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Residencial Floresta.

Al ingresar al inmueble, los familiares, acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, localizaron a Héctor Abel “N” de pie junto al cuerpo de la víctima, quien presentaba múltiples lesiones producidas con un objeto punzocortante.

Los agentes municipales procedieron a la detención del señalado, mientras que la víctima perdió la vida a consecuencia de la gravedad de las heridas.

La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios recabó y presentó los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del inculpado, logrando así que fuera vinculado a proceso. El imputado permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria.