Doble ataque mortal en Irapuato en menos de dos horas

Irapuato, Guanajuato.- Dos hechos violentos en menos de dos horas dejaron un saldo de dos personas sin vida y otras dos con lesiones graves la noche de este sábado en Irapuato. Al parecer uno de ellos está relacionado al narcotráfico.

En la Colonia Las Heras, cerca de las 8 y media de la noche se reportaron varios disparos en el negocio de micheladas El Lorito. Según testigos, un hombre que presuntamente se dedicaba al narcomenudeo fue ultimado a balazos mientras se encontraba en el establecimiento.

Al acudir los paramédicos, se percataron que la persona ya no contaba con signos vitales. Como víctima colateral, una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital.

El segundo hecho mortal se registró en la calle Gumaro Amaro en la colonia Che Guevara, donde presuntos sicarios entraron a una vivienda y dispararon, terminando con la vida de una persona y causando afectaciones graves a otra más. En este caso también se brindó atención médica inmediata.

Las autoridades delimitaron el área en espera de la SEMEFO para la recolección de cuerpos y posteriormente la práctica de necropsia de rutina. En tanto que la fiscalía de Guanajuato Ya abrió las carpetas de investigación para ambos sucesos, cuya mecánica se desconoce a cabalidad, se espera un comunicado oficial.