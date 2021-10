Vandalismo acaba con pinturas rupestres en cerro del Culiacán

Cortazar, Guanajuato. Vandalismo acaba con las pinturas rupestres y petroglifos en el cerro del Culiacán y con ello con la historia que se guardaba desde hace miles de años; al igual se hicieron grafities en rocas y dañaron parte de la flora y de la fauna.

El grupo de senderismo de la zona, denunció el hecho, acusando de total negligencia, daño y perjuicio a una zona que ha sido de gran acervo histórico, no sólo para Guanajuato, sino para el mundo por la importancia de sus vestigios.

“Hecho muy lamentable. En muchas pinturas rupestres del cerro Culiacán y petroglifos hemos encontrado la alteración y destrucción de los mismos. Las llenan de grafitis y ralladuras de todo tipo, o las repintan.

En las últimas visitas que se han realizado al cerro Culiacán a ver las pinturas rupestres antiguas se ha notado la alteración de las mismas o remarcado de las pinturas.

Si alguien quiso ‘hacer el favor’ de re pintarlas o remarcarlas como para conservarlas, o que se vieran más claras, sólo les digo que has han echado a perder y el dato antiguo, real, el original se ha perdido. ¡Eso mis queridos amigos no se hace! Eso es vandalismo y no podemos estar cuidando a todos los que suben a tirar basura, a rayar y destruir. Y hasta habrá gente que opine, con toda mala intención, que las pinturas no son originales. Y de ahí quieran hasta agarrar para decir que mi trabajo no es real o confiable.Así somos muchos mexicanos, no ayudamos, pero si destruimos al prójimo. Yo vi estas pinturas por vez primera en el 2007 y si, últimamente las vi alteradas. Y da mucha tristeza e impotencia.

Se va a ver cómo se pueden rescatar o limpiar, con peritos en la materia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística donde soy investigador de la sección académica de investigaciones históricas, ya lo estamos viendo y analizando. En varias ocasiones he subido a retirar grafitis limpiar con solventes de mi propio presupuesto y siempre bajamos basura.

Solo les pedimos respeto por todo lo que vean, ya no tiren basura, ya no pinten las cuevas, porque esto es patrimonio de todos y no podemos estar detrás de cada persona cuidando lo que hacen. Cuidemos lo que tenemos para futuras generaciones” escribió uno de los guías que se han encardado de restaurar el sitio.