Valle de Santiago, campo de batalla entre grupos delictivos

Valle de Santiago, Guanajuato.- Valle de Santiago enfrenta una situación de violencia desde hace varios días. El 19 de septiembre se registraron dos vehículos y un domicilio incendiados en zonas distintas del municipio. Además, se localizó una narco manta con amenazas de un grupo de delincuencia organizada.

En la carretera Valle de Santiago-Jaral del Progreso, a la altura de la comunidad El Potrero, se reportó un vehículo en llamas; en la colonia El Calvario, un segundo automóvil fue incendiado. Mientras que se alertó a las autoridades acerca de varios impactos de bala en la calle Heroico Colegio Militar, ubicada en zona centro entre el Viaducto y Cuauhtémoc. Los elementos de seguridad localizaron un vehículo con signos de intento de incendio. Al parece, también se registró un domicilio en llamas ubicado en la colonia Las Fuentes.

Estos los últimos hechos no dejaron más que daños materiales, sin embargo, la población está pasando por un momento de tensión y miedo. Desde el pasado martes, el conflicto entre los grupos delictivos ha tomado el control de las calles, dejando heridos, personas sin vida y afectaciones a la propiedad privada de la ciudadanía.

En adición, el municipio convertido en campo de batalla ha sido testigo de mensajes entre cárteles a través de mantas, en donde se señala explícitamente a miembros de las respectivas células. En uno de los avisos, Cártel Santa Rosa de Lima, declara su supremacía en la zona.