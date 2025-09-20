Julieta Fierro dejó huella en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La muerte de la astrónoma Julieta Fierro, una de las más reconocidas científicas y divulgadoras de la ciencia en México, ha conmocionado al país. En centros de investigación y universidades se le recuerda con gran cariño ante su reciente fallecimiento ente 19 de septiembre, a los 77 años de edad.

Dictó conferencias en más de 40 países alrededor del mundo, autora de 45 libros de ciencia, y estratega de una campaña en los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para divulgar su obra Los retos de la astronomía, la doctora Julieta Fierro (1948-2025) contagiaba su amor por esa disciplina. Y no podía faltar su vínculo con la Universidad de Guanajuato.

El 1 de noviembre de 2021 la Dra. Julieta Fierro Gossman, destacada investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de la Astronomía, habló de manera virtual ante estudiantes de la Universidad de Guanajuato en León en el marco de la segunda edición del Oktoberphysifest.

El evento fue organizado por el Grupo Organizado de Licenciatura en Física (G.O.L.F.), y lo constituye un conjunto de charlas y ponencias que tienen como propósito incentivar el interés en la ciencia.

La Dra. Julieta Fierro se refirió al “boom” de la divulgación científica y de la importancia de esta actividad, que debe desarrollarse de forma responsable. “Yo creo que la divulgación de la ciencia debe ser puro gozo”, señaló la astrónoma, quien consideró que, en la educación formal, enseñar ciencia debería tratarse de entender, más que de memorizar.

La comunidad científica tiene que acostumbrarse a la crítica despiadada y perpetua, compartió la Dra. Fierro, al explicar a la comunidad estudiantil cómo es el ejercicio profesional de quienes se dedican a la investigación.

La segunda edición del Oktoberphysifest, que tuvo como slogan: “tan genial como el festival de la cerveza… solo que de física y sin cerveza”, alcanzó más de 9000 reproducciones en redes sociales, y contó con 45 participantes de UG y otras instituciones educativas, así como 9 investigadore(a)s del extranjero provenientes de Perú, Guatemala, Argentina, Colombia, Suecia y Bélgica.

Posterior a la charla virtual de la Dra. Fierro se llevó a cabo el evento presencial de clausura, en donde el Rector del Campus León, Dr. Carlos Hidalgo Valadez, destacó el empeño, trabajo, dedicación y trabajo en equipo que se requieren para organizar eventos como el Oktoberphysifest, que reflejan la valía de la comunidad estudiantil de la UG.

El alumno Héctor Nieto Soto, representante del Grupo Organizado encargado de la organización del evento, agradeció el respaldo a este proyecto y expresó su entusiasmo por el trabajo realizado en el Oktoberphysifest.

La Directora de Desarrollo Estudiantil de la UG,. Cecilia González Martínez, felicitó a quienes participaron en el organización de este evento, y afirmó que este Grupo Organizado ha logrado desarrollar un proyecto de impacto internacional.

La labor de Julieta Ferro

“México es potencia mundial en astronomía”, declaró Julieta Fierro al reportero Juan Carlos Castellanos en ocasión de su recién aparecido libro Los retos de la astronomía, en noviembre de 2019. En ese entonces era reconocida en diversos países alrededor del mundo por sus aportes a la ciencia astronómica. Julieta Fierro es la astrónoma mexicana por antonomasia.

Sostenía que México debía hacer más ciencia, porque con ella es posible que el ser humano analice y resuelva los problemas que se le puedan presentar, por más complejos que éstos sean, para beneficio de la humanidad completa. “Siempre habrá problemas, así es la vida, pero la ciencia los resuelve de la mejor manera”.

Castellanos señala que la investigadora siempre soñó con las estrellas, y llegó a ser Investigador Titular, de tiempo completo, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como profesora de la Facultad de Ciencias, de la misma máxima casa de estudios.

Entre las distinciones que cosechó destaca el hecho que diversos laboratorios, bibliotecas y planetarios llevan su nombre. Un ejemplo claro de lo anterior es que la Sociedad Astronómica de San Luis Potosí tiene el nombre de Julieta Fierro desde 2004, lo que la llenó de orgullo e impulsaba a seguir en su labor de divulgación científica.

Al morir, la doctora Fierro contaba 55 años inmersa en el ancho campo de la investigación científica enfocada en la astronomía. Ella comentaba que el país ya está en la antesala de “una fiesta, grande y muy bonita”, porque poco a poco va creciendo el interés de los niños por la ciencia.

Su deceso ha motivado a la reproducción intensiva de videos donde mostraba su pasión y talento para la investigación y la divulgación de la ciencia, en especial la física y la astronomía.

Fue directora de Divulgación de la Ciencia en la UNAM (2000-2004), Vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, Presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología, y Miembro de la Sociedad Astronómica del Pacífico, enfocada en mejorar la educación científica.

Obtuvo múltiples reconocimientos: el Kalinga de la UNESCO, la Medalla al Mérito en Ciencias “Mario Molina”, diversos Doctorados Honoris Causa, la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, su pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores nivel III, el más alto, Divulgadora de la ciencia: Acercando el universo a todos.

Participó en programas de radio y televisión, y colaboró en la creación de museos y exposiciones interactivas, siempre con el objetivo claro de acercar la ciencia a todos los públicos. Escribió más de 40 libros entre los que destacan: ¿Cómo acercarse a la astronomía?, El Universo y las estrellas, La familia del Sol, La evolución química del Universo, y Einstein, un científico de nuestro tiempo.

A Guanajuato no vino en persona, pero en áreas de física y astronomía se le recuerda como uno de sus granes referentes.