Trump minimiza el T-MEC: dice que EU no necesita de México ni Canadá

EE.UU.

El presidente Donald Trump lanzó duras críticas contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), calificándolo como un acuerdo “irrelevante” para los intereses actuales de su país. El mandatario sostuvo que, aunque desea que las economías de sus vecinos prosperen, la realidad es que Estados Unidos ya no depende de sus productos para sostener su fuerza económica.

“Quiero ver a Canadá y México hacerlo bien, pero el problema es que no necesitamos su producto. No necesitamos autos hechos en Canadá, no necesitamos autos hechos en México, queremos hacerlos aquí.” expresó el mandatario norteamericano.

Esta declaración marca un distanciamiento significativo respecto a la integración regional que ha definido el comercio en Norteamérica durante décadas.

El enfoque central en las declaraciones de Trump se dirigió hacia la industria automotriz, uno de los pilares más fuertes del tratado. El presidente fue enfático al declarar que su país no necesita vehículos ensamblados en México o Canadá, pues el objetivo prioritario es que toda la producción se concentre dentro de las fronteras estadounidenses.

Según sus declaraciones, el entorno industrial de Estados Unidos es ahora atractivo para empresas de todo el mundo, entre las que mencionó a Japón y Alemania, que asegura, están trasladando sus operaciones al país para aprovechar el nuevo clima de inversión.

A pesar de que el gobierno de Canadá ha expresado un fuerte interés en mantener el marco del T-MEC para dar estabilidad a los mercados, Trump insistió en que el tratado ya no es una prioridad en su agenda de política exterior.

Con esto, el futuro de la revisión del tratado para este año se envuelve en una atmósfera de incertidumbre diplomática.