Triunfan estudiantes del CECyTEG Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El equipo de robótica “SumoStones” del CECyTEG plantel Pénjamo, obtuvo el primer lugar en la competencia de robótica Olimpiada Latinoamericana de Ciencia y Tecnología OLCyT realizada en Tlaxcala en la categoría de Sumo Autónomo Kid Educativo.

Tras una ardua competencia el equipo conformado por Arturo y Álvaro, lograron librar las pruebas y obstáculos que exigía la competencia y vencieron a sus oponentes, llevándose así el primer lugar de la categoría.

Con lo anterior, los alumnos demostraron que el talento y las habilidades que han desarrollado dentro de las aulas del colegió ha rendido frutos y han puesto en alto el nombre de Pénjamo, y de Guanajuato, a nivel nacional.

A la par, otros dos equipos del CECyTEG también lograron subirse al pódium de triunfadores, tal fue el caso del equipo CECY-CUP, conformado por Emilio y Paloma del Rocío, del CECyTEG Plantel Guanajuato quienes lograron el segundo lugar en la Categoría Cup Challenge.

Así mismo el tercer lugar en la categoría de Seguidor de Línea Amateur Club de Robótica SJV – Robot S40, fue obtenido por el equipo conformado por Alexandra y Josué dirigidos por el coach Salvador del Plantel San Juan de la Vega.

Las autoridades del Colegio señalaron que fueron 88 alumnos quienes participaron en la Olimpiada Mexicana STEAM Región Bajío 2025, procedentes de 13 Planteles de CECyTEG, quienes representaron a los municipios de Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Huanímaro, León, León San Juan Bosco, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Romita, Tierra Blanca y Valle de Santiago.