Mesera lleva cuenta a clientes y la balean; pedían “descuento militar”

Irapuato, Guanajuato.- Una mesera fue herida a balazos en el bar denominado “El señorial” en la ciudad de Irapuato, tras llevarles la cuenta a unos clientes, quiénes según testigos, mencionaron que eran “militares”.

Los testigos del ataque manifestaron que momentos antes de la agresión, la mesera acercó a los clientes la cuenta de su consumo, pero estos manifestaron que querían un descuento por ser presumiblemente miembros del ejército.

El establecimiento se negó a otorgar tal beneficio y los clientes al ver que no obtendrían nada, decidieron levantarse de la mesa y salir del bar sin pagar la cuenta, la mesera al ver lo que ocurría, intento cortarles y paso y exigirles el pago de los consumido, tras una breve discusión, uno de ellos saco un arma y disparó en contra de la mesera, la cual cayó herida, al piso.

Inmediatamente se desató el caos en el establecimiento, lo que fue aprovechado por los agresores para escapar, posteriormente, las meseras y empleados del bar suministraron ayuda a la víctima, la cual fue trasladada, a bordo de un automóvil particular, hacia un hospital para recibir auxilio médico.

Tras una llamada de uno de los asistentes al bar a los servicios policiacos, un fuerte dispositivo se desplegó en las afueras del negocio, posteriormente llegaron al bar, peritos especializados de la Fiscalía General del Estado, quienes recabaron las pruebas dejadas en el lugar.

Hasta el momento no hay una declaración por parte de las autoridades para determinar que en efectos los agresores fueran miembros del Ejército, sin embargo la fiscalía ya trabaja en la identificación de los agresores.