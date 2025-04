Tres años de ser el Cristo del viacrucis de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Ricardo ha representado el papel de Jesús de Nazaret durante tres años en el tradicional viacrucis de la parroquia de San Francisco de Asís, en Pénjamo.

Ricardo desde niño ha estado participando de la tradición del viacrucis, tiene ya más de 15 años de representar diferentes papeles dentro de la dramatización, pero un día le llegó la inquietud de realizar el papel protagónico, representar a Jesús.

El actor mencionó que uno de los requisitos que no debe faltar para ser el protagonista es tener mucha fe, además de llevar una preparación espiritual, pues comentó:

“Comencé ir a misa, además de asistir a las horas santas, además de buscar apoyo con los sacerdotes de la parroquia en la preparación espiritual.”

Una de las dificultades a las que se enfrentó Ricardo para poder ser elegido como el protagonista del viacrucis fue la resistencia de algunos miembros del grupo parroquial quienes no veían el el joven las cualidades físicas para poder representar el papel, pues le decían que no daba la estatura, no tenía la fortaleza.

Sin embargo, el joven fue perseverante, y a pesar de las críticas logró hacerse del papel, y el primer año que ya se vio caracterizado fue una emoción muy grande comentó el joven y agregó:

“Fue una emoción muy grande cuando ya me personifique, pues un año antes de que yo tomará el papel mi madre había fallecido, y pues yo quería que ella me viera, así que fue muy emotivo para mí.”

Ricardo mencionó que el haber reportado a Jesús le ha ayudado a entender porque murió su mamá, y señaló que por algo pasan las cosas.

Ya durante la representación el actor recordó que, es muy gratificante ver cómo a lo largo del trayecto de la representación va observando el impacto que va causando a todos los asistentes, sin embargo, no fue fácil mantenerse ecuánime y contener las emociones pues a final de cuentas todavía faltaba mucho terreno que recorrer y había que mantener la buena condición para no fatigarse y fracasar por el cansancio físico y emocional.

“El recuerdo más bonito que tengo es sentir como la gente no vio en mí a un muchacho del pueblo, sino a Jesús y mostrar a todos los asistentes que esto que pasó fue un acto de amor.”

Uno de los retos actorales que el papel le presentó a Ricardo fue la escena de la última cena en donde él, irremediablemente, era el que llevaba el peso de la acción dramática, y si él se equivocaba o se quedaba callado los demás actores no podrían entrar a decir su diálogo, las demás escenas son más fáciles pero ahí el actor daba la pauta para los demás actores.

A lo largo de los 15 años que Ricardo ha participado en la dramatización ha personificado varios papeles de los papeles que el penjamense se ha desenvuelto van desde ser soldado, apóstol, entre otras cosas y finalizó diciendo que es una experiencia inolvidable y que con gusto seguirá haciéndola.