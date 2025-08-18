Tras días de reporte, autoridades atienden hallazgo de cuerpos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Vecinos de la comunidad de Tinaja de Bernales, en Irapuato, reportaron la presencia de dos cuerpos a la entrada de la localidad, cerca de una caseta de vigilancia abandonada. Al parecer, el hallazgo fue informado el pasado viernes, pero fue atendido 3 días después. Correspondientes a personas del sexo masculino, sus restos, presuntamente ya estaban siendo devorados por animales de la zona.

Luego de volver a reportar la situación, la policía municipal se presentó en el lugar, por la carretera Abasolo, en donde se comprobó la presencia de los cuerpos, que según quienes reportaron, habían sido desmembrados por algunas ratas y perros. Los paramédicos notificaron que uno de ellos llevaba un proceso de descomposición muy extenso, mientras que el otro había sido calcinado. Uno de ellos tenía una playera y short oscuro.

El área fue acordonada y la SEMEFO realizó el levantamiento de los cuerpos para hacer la necropsia de rutina. La Fiscalía General abrió la carpeta de investigación y se espera que esclarezca el hecho.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, colectivos de búsqueda de personas están a la espera de información.