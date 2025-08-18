Detienen en Irapuato a dos hombres tras asaltos armados a tiendas Oxxo

Irapuato, Guanajuato.- Momentos después de asaltar a mano armada una tienda de la cadena Oxxo, en distintos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM) de Irapuato detuvo, mediante operativos de respuesta inmediata, a dos hombres por su probable participación en el delito de robo.

En el primer caso, elementos de la Policía Municipal acudieron a la calle Avellano de la colonia Los Fresnos, donde empleados reportaron que un sujeto armado ingresó al establecimiento y sustrajo mercancía.

Con apoyo de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), los uniformados obtuvieron la descripción física, vestimenta y vehículo del presunto asaltante, lo que permitió implementar un operativo de búsqueda. Como resultado, fue detenido sobre la calle San Agustín, en la colonia Zapote del Milagro.

El individuo fue identificado como Edgar Manuel “N”, de 24 años de edad. Tras una revisión corporal, se le aseguraron mil pesos en efectivo, una cajetilla de cigarrillos y una réplica de arma de fuego que presuntamente utilizó durante el robo.

En otro hecho, policías municipales detuvieron a Jeison “N”, de 31 años, señalado de ingresar a un establecimiento en la colonia La Misión y despojar a la cajera de dinero en efectivo. Al arribar los oficiales, observaron al sujeto huir del lugar, logrando su captura metros más adelante, asegurándole 2 mil 800 pesos.

Durante la revisión en la plataforma local de ingresos, se confirmó que Edgar Manuel “N” cuenta con seis detenciones previas por intoxicarse y escandalizar en vía pública, agresiones verbales a transeúntes y exhibicionismo. Por su parte, Jeison “N” registra dos ingresos por conductas agresivas e intoxicación en la vía pública.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

La SSCM de Irapuato refrendó su compromiso con la tranquilidad de las familias irapuatenses mediante acciones inmediatas, el uso de tecnología del C4 y la coordinación operativa de la Policía Municipal, que han permitido detener a personas que atentan contra el patrimonio ciudadano.