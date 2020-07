¡Tramita tu licencia de conducir, evita multas!

Abasolo, Guanajuato.- Para solicitar la licencia en Abasolo, necesitas documentación, presentar examen teórico y práctico, en menos de una hora la puedes obtener.

El trámite de licencia de conducir en este municipio se realiza en la Dirección de Movilidad y Transporte ubicada a un costado de presidencia frente al jardín principal.

Por la pandemia por COVID-19 las oficinas solo están abriendo lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

Costos en Abasolo Licencias 2020 Tipo 2 años 3 años 5 años “A” $572 $728 $882 “B” $572 $728 $882 “C” $617 $743 $960 “D” $317 $338 $472

Tipo A

Autoriza a su titular a manejar los vehículos clasificados como de transporte particular o mercantil, de pasajeros, que no excedan de diez asientos o de carga cuyo peso no exceda de tres y media toneladas.

Tipo B

Autoriza a su titular a conducir, además de los vehículos autorizados en el tipo “A”, los dedicados a la prestación del servicio público y especial de transporte.

Tipo C

Autoriza conducir unidades contempladas en la licencia tipo “A” y todas aquellas unidades que tengan más de dos ejes, así como tractores de semirremolque, camiones con remolque, equipos especiales movibles, vehículos con grúa y en general los de tipo pesado.

Tipo D

Autoriza a solo conducir motocicletas, motonetas y otros vehículos similares.

Si deseas un duplicado de la licencia, está tiene un costo de 203 pesos.

Así mismo, los permisos especiales para menores de 15 a 18 años, tienen un precio de $592 para licencia tipo “A” y de 276 pesos para el tipo “D