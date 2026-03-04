Tiro en Braille: deporte inclusivo de la UG gana reconocimiento internacional

Guanajuato, Gto.- De la teoría a la práctica y del aula a las canchas es como se ha consolidado Tiro en Braille el deporte que rompe barreras y fomenta la inclusión cotidiana, la empatía y la colaboración entre personas con y sin discapacidad desde la Universidad de Guanajuato (UG).

Conceptualizado a partir de la reflexión sobre la inclusión real en el deporte, en entrevista para la UG, el doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, Daniel Añorve Añorve, principal promotor, platica sobre los retos que, en conjunto con estudiantes, han enfrentado hasta alcanzar el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al ser señalado como un deporte “inclusivo y sin divisiones”, al igual que en medios de comunicación como la British Broadcasting Corporation (BBC) servicio público de radio y televisión del Reino Unido; hasta la visibilidad académica en prestigiada editorial académica.

Este proyecto que ha trascendido fronteras busca ser replicar en otras latitudes, tal es el caso de la Universidad de Concepción en Chile: “Tiro en Braille comienza como un proyecto en las aulas de la UG, y ha ido saliendo hacia el municipio, hacia el país y también ya tiene presencia incluso más allá de las fronteras del territorio mexicano”, recalcó el profesor Daniel Añorve.

Con el objetivo claro de derribar todas las barreas, la adaptación que ha ido mostrando este deporte se ajusta a una cancha de 10 por 10 metros, con roles definidos que combinan estrategia y colaboración. Cada equipo cuenta con personas “gladiadoras”, que luchan por la posesión del balón; “anotadoras” quienes se encargan de realizar los lanzamientos, y las personas conocidas como “lazarillos”, que guían a las o los jugadores vendados con instrucciones que les permitan actuar como sus ojos en la cancha.

Entre las características de los objetos implementados para la próxima edición se encuentra el uso de balones de “fútbol 5” los cuales contienen balines que permiten generar ruido para ser ubicados mediante el oído. Transformando de esta manera, una atmósfera deportiva dinámica que permite la interacción entre personas con y sin discapacidad visual, con el valor de fomentar el trabajo en equipo y la cooperación, mostrando un equilibrio entre el deporte convencional y el inclusivo.

Editorial internacional Routledge reconoce impacto de Tiro en Braille

Entrelazar el deporte y la academia ha sido viable desde Tiro en Braille, a estas competencias deportivas se suman artículos científicos, capítulos de libro y presencia en revistas de Uruguay, Perú, México, y actualmente el Dr. Daniel Añorve destaca la que será la publicación en un manual de la reconocida editorial británica Routledge, una de las cinco principales editoriales académicas en Ciencias Sociales y Humanidades a nivel mundial, en la que Tiro en Braille tendrá presencia con un capítulo y la fotografía de esta actividad, como portada de la publicación que estará disponible para el verano del 2026.

“El capítulo hace un mapeo de 15 iniciativas de deporte para el desarrollo y la paz en México y pone énfasis en las metodologías que se utilizan. Tiro en Braille ya cuenta, desde 2023, con su propia metodología. Es algo que llamamos VECTOR-I, que estudia las dimensiones de la visibilidad, el empoderamiento, los cambios conductuales, la tradición, la originalidad, los resultados y la investigación, con un énfasis en la inclusión”.

El manual de Routledge detalló estará compuesto por 30 capítulos que abordan los cinco continentes y reúne a las plumas más importantes de la sociología del deporte a nivel mundial: “Entonces, es un honor para la universidad y para mí, como persona, poder participar en este manual. Además, el hecho de que la fotografía tomada por un compañero de la Universidad de Guanajuato, Eduardo Balandrán, haya sido elegida y tendrá visibilidad mundial es algo muy importante”, expresó el académico.

5.º Torneo Interuniversitario de Tiro en Braille

Rumbo a su 5.º Torneo Interuniversitario, se contará con un partido “demo” programado para el día 17 de abril; mientras que, el arranque de la primera fase se dará el 24 de abril; la segunda fase se celebrará el 15 de mayo; y para concluir, las finales se contemplan para el 22 de mayo.

El torneo mantiene como sede la cancha “Profesor Arturo Larios”, ubicada en el Edificio Central de la UG. Para esta edición se contempla la participación, tanto de instituciones educativas como de organismos independientes como: la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato; la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 111; La Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato; la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada.

Quienes se han sumado al fortalecimiento de este proyecto, junto con el respaldo de patrocinadores que van desde pymes locales hasta el Instituto Nacional Electoral —que por tercer año consecutivo apoya como patrocinador de las playeras—, así como el apoyo recibido de la UNESCO para los torneos de 2024 y 2025, es que se refleja el crecimiento de un proyecto que posiciona un mensaje poderoso sobre la inclusión desde la cotidianidad.

“Es el deporte que nos convoca, pero con una serie de situaciones sociales, jurídicas y de políticas públicas mucho más amplias que el simple hecho de hablar del deporte. Entonces, ahí es como empieza a entrar bajo la lógica de que no es nada más un proyecto deportivo, sino que tiene amplias ramificaciones hacia los derechos humanos, los constitucionales, las políticas públicas y la incidencia que tienen nuestras agendas globales en el desarrollo local”.

Con esto, el profesor universitario señala como Tiro en Braille no solo fundamenta su visión deportiva en un derecho constitucional reconocido en los artículos 3, 4 y 18 de la Constitución Mexicana, y el cual es respaldado por la Ley General de Cultura Física y Deporte, sino que también aplica una metodología basada en tres componentes: enseñanza/aprendizaje, práctica deportiva e investigación.

Tiro en Braille, el deporte inclusivo con mirada olímpica

El objetivo de Tiro en Braille compartió el profesor universitario, es expandirse a competencias de alto nivel, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los Juegos Panamericanos y las Universiadas Nacionales, con el respaldo del CONDDE y la ANUIES, e incluso, recalcó, soñar con la participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Al no ser un deporte convencional ni paralímpico, explicó, podría funcionar como disciplina de exhibición que permita crear un puente entre las olimpiadas y las paraolimpiadas, generando un vínculo que promueva cambios en la manera de concebir el deporte a nivel mundial.

El origen de Tiro en Braille se remonta a 2018, cuando el profesor Daniel Añorve observó en Lausana, Suiza, el Ultimate Frisbee, una práctica deportiva inclusiva, en la que personas participaban sin distinción de género. Esta experiencia lo llevó a cuestionar la aparente inclusión en la mayoría de los deportes, donde hombres y mujeres juegan por separado y las personas con discapacidad son integradas, pero de manera aislada.

A partir de esa reflexión surgió la inquietud de crear un deporte que rompiera con estas barreras y propusiera una inclusión real y significativa. Tiro en Braille se ha consolidado como un proyecto inclusivo que integra a estudiantes, profesorado y personal administrativo en equipos mixtos. Al jugar vendados, el académico señala se neutralizan diferencias físicas y de género, permitiendo que todas las personas tengan las mismas oportunidades de destacar. Además del componente deportivo, el proyecto promueve valores de inclusión, cooperación y trabajo en equipo, convirtiéndose en una experiencia formativa que articula docencia, investigación y desarrollo personal.