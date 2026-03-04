DIF Guanajuato promueve alimentación saludable en primarias

Guanajuato, Gto.- En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Sistema DIF Estatal de Guanajuato sigue impulsando estrategias de orientación alimentaria en escuelas primarias públicas, donde especialistas en nutrición promueven entre niñas y niños el consumo de alimentos saludables y el conocimiento del etiquetado frontal como herramienta clave para prevenir el sobrepeso y enfermedades crónicas.

A través de actividades informativas y dinámicas educativas, las y los expertos explican cómo identificar los sellos de advertencia en productos procesados y qué implicaciones tiene el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio.

Estas acciones forman parte de una política preventiva que busca fortalecer hábitos saludables desde la infancia y generar mayor conciencia en la comunidad escolar sobre la importancia de una alimentación equilibrada.

Bajo la visión del presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, se impulsa la estrategia Superliga de la Salud, una iniciativa que promueve entre estudiantes de escuelas primarias públicas el consumo de alimentos nutritivos y la activación física como herramientas clave para prevenir el sobrepeso.

“El cuidado de la salud de nuestras niñas y niños comienza en casa y se fortalece en la escuela. Desde el Sistema DIF Estatal trabajamos para que cuenten con información clara y herramientas que les permitan tomar decisiones responsables sobre su alimentación, porque prevenir hoy es garantizar un mejor futuro para Guanajuato”, expresó Montesinos Carranza.

Durante las sesiones, las y los nutricionistas detallaron que el etiquetado frontal consta de cinco sellos que alertan cuando un producto contiene exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Además, explicaron que existen dos leyendas precautorias: una para productos con cafeína y otra para aquellos con edulcorantes, con el objetivo de evitar su consumo en niñas y niños.

Se destacó que entre mayor número de sellos tenga un producto, mayor debe ser la precaución en su consumo, ya que puede tratarse de un alimento o bebida no alcohólica poco saludable.

Asimismo, se informó que los productos que contengan uno o más sellos de advertencia no pueden incluir elementos persuasivos en su empaque dirigidos a la niñez, ya que imágenes o personajes pueden influir en la decisión de compra y generar una percepción errónea sobre su valor nutricional.

Especialistas recordaron que la obesidad incrementa el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, afectaciones óseas y reproductivas, así como ciertos tipos de cáncer. Además, impacta en la calidad de vida, el descanso y la movilidad.

Para prevenir el sobrepeso y la obesidad, el Sistema DIF Estatal comparte recomendaciones generales como: Durante los primeros seis meses de vida, los bebés necesitan exclusivamente leche materna; incluir más verduras y frutas frescas en cada comida; consumir diariamente leguminosas como frijoles, lentejas o habas; elegir cereales integrales o de grano entero como tortillas de maíz, avena y arroz así como tubérculos como la papa; consumir menos carne de res y evitar carnes procesadas; evitar alimentos ultra procesados como embutidos, frituras, galletas, pan dulce y cereales azucarados; beber agua natural; realizar actividad física de manera regular como caminar, correr o bailar; disfrutar los alimentos en familia cuando sea posible, fomentando hábitos saludables desde el hogar.

El Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, a través del Sistema DIF Estatal, trabaja de manera cercana con la niñez y sus familias, promoviendo una cultura de hábitos saludables que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses.