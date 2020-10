“Tiran un templo de más de 150 años en una comunidad de Pénjamo”

Pénjamo, Guanajuato.- En la comunidad de Magallanes del municipio de Pénjamo, una ciudadana denunció el presunto robo o destrucción de un templo que al parecer tenía alrededor de 150 años en la zona.

Magallanes es un lugar enigmático, con sus arroyos de aguas pluviales, huertos frutales y es caracterizado por ser una comunidad que elaboró por muchos años la cantera.

Lamentablemente la mano del hombre ha terminado poco a poco con la belleza del lugar.

En redes sociales, Juan Antonio, compartió el siguiente texto, que para muchos penjamenses fue lamentable.

«Amigos de Magallanes, hoy que visitaba su hermosa comunidad me di cuenta de un lamentable suceso, este hermoso templecito que yo tengo entendido lo tenían por más de 150 años ahora está derribado. ¿Cómo es posible que permitan que destruyan sus reliquias que tenían muchísimos años, no es justo que la persona que lo ha tumbado ande ahí como si nada?, no permitan que echen abajo todo lo bonito que tiene Magallanes ya que su comunidad es única amigos. Digan que opinan de estos hechos, ¿crees que sea justo que destruyan las reliquias que dejaron sus antepasados?, yo opino que deberían encontrar al responsable y hacerlo que vuelva a levantar lo que destruyó. Ayudemos a mantener nuestras reliquias en buen estado y promover la no-destrucción».

-López Mary.