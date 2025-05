TEEG revoca negativa a partido indígena y sanciona violencia política en redes

Guanajuato, Gto.- En sesión pública el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y un procedimiento especial sancionador.

El expediente TEEG-JPDC-02/2025 lo inició una organización nacional indígena en contra de la determinación del IEEG que no aceptó su intención de constituirse como un partido político local por incumplimiento de requisitos.

El Tribunal por unanimidad revocó el oficio elaborado por el IEEG ya que consideró que la organización sí cumplió con los requisitos obligatorios, aunque no con las especificaciones técnicas necesarias, pero tratándose de personas pertenecientes a comunidades indígenas el Instituto debió adoptar medidas compensatorias, es decir, que protegieran en mayor medida su derecho de asociación, explicando claramente qué debían hacer para cumplir.

El procedimiento TEEG-PES-05/2025 lo inició la presidenta de un consejo municipal electoral, por expresiones realizadas en dos ruedas de prensa por un alcalde y un candidato a este cargo. Además, denunció diversas publicaciones de distintas cuentas de Facebook, considerando estas acciones, violencia política contra las mujeres en razón de género en su contra.

El Tribunal por unanimidad declaró inexistencia de la violencia denunciada respecto al presidente municipal y al candidato porque las frases que emitieron no ponen en duda su capacidad para desempeñar un cargo público por ser mujer, sino que se trató de una crítica por las funciones que realizaba como servidora pública; en cuanto a las publicaciones en Facebook no fue posible identificar a las personas responsables, por lo que se dieron por concluidos los procedimientos pero se determinó existencia de violencia únicamente respecto a una publicación que hizo señalamientos que no tienen relación alguna con su desempeño profesional sino que fueron comentarios para desprestigiar su imagen pública motivo por el cual se dictaron medidas de reparación del daño a favor de la denunciante.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.