TEEG confirma decisión del IEEG sobre solicitud de organización indígena para constituirse como partido

Guanajuato, Gto.- En sesión pública el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), resolvió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El expediente TEEG-JPDC-03/2025 lo inició una organización indígena estatal en contra de una determinación del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato (IEEG) que no aceptó hacer ajustes al procedimiento de su registro para constituirse como partido político local.

El Tribunal por unanimidad confirmó la decisión del Instituto, ya que, si bien es verdad que al negar la petición no respondió bajo la perspectiva de interculturalidad, es decir no tomó en cuenta que la parte solicitante tuviera pertenencia a un grupo indígena, también es cierto que no es posible realizar el ajuste solicitado porque no cumple con los requisitos para ser una medida afirmativa, en razón de que no beneficiaría a toda su población; pero aunque los cumpliera, no sería posible emitirla por lo avanzado del proceso de constitución de partidos políticos locales.

En el desarrollo de la sesión pública estuvieron presentes Yari Zapata López, magistrada presidenta de este Tribunal y titular de la Segunda Ponencia; los magistrados, Juan Antonio Macías Pérez, titular de la Primera Ponencia y Pablo Roberto Sharpe Calzada, titular de la Tercera Ponencia; así como el secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía.