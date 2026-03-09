Taxistas de Manuel Doblado reciben capacitación en normatividad y conducción segura

Manuel Doblado, Guanajuato.- La Dirección de Desarrollo Social, Rural y Económico a través del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), brindó un curso especializado para operadores de Taxi de Manuel Doblado.

Fue un total de 19 taxistas los que acudieron a dicho taller que se brindó de manera presencial en las instalaciones del IECA ubicadas en el municipio de Purísima del Rincón. Esta capacitación se extenderá al día miércoles 11 y viernes 13 de este mes, divididas para una duración de 20 horas en total.

El objetivo de este espacio es capacitar a las y los conductores del servicio público del municipio en temas de normatividad, cultura vial, conducción segura y la atención al usuario.

Además de la responsabilidad social, con lo que se cumple con los requisitos para la renovación del Tarjetón.

Durante esta actividad, se contó con la participación de Catalina Quiroz, directora del IECA; además de la jefa de vinculación del IECA plantel Purísima del Rincón, Diana Castañeda y del personal de Desarrollo Económico de Manuel Doblado, Martha Castellano y Bárbara Carmona.

Cabe señalar que este curso forma parte del convenio de capacitaciones que Manuel Doblado mantiene con el IECA, por lo que se tienen previstos más cursos bajo diversos temas.

La semana pasada se llevó a cabo el primero de ellos denominado “Taller de laminado de ceja, lifting de pestañas y estrategia digital” en la comunidad de Piedra Parada.