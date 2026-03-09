Retoman “Domingos Familiares” con música romántica en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Las familias huanimarenses corearon y hasta bailaron las canciones románticas del recuerdo interpretadas por “Tony Ramos” en el programa denominado “Domingos Familiares”, todo con el objetivo que las familias disfruten y pasen un momento agradable en compañía de sus seres queridos.

De esta manera la Administración Municipal de Huanímaro que preside la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo a través de Casa de la Cultura Bicentenario está retomando esta actividad con el objetivo de unir al pueblo como una sola familia.

Fue así como el intérprete de música Romántica “Tony Ramos” originario del Municipio vecino de Pénjamo, Gto. se presentó ante el público huanimarense quienes además de acompañarlo en su presentación, corearon todas y cada una de las melodías que el intérprete cantó por más de una hora.

Álvaro García Santos director de la Casa de la Cultura Bicentenario en representación de la alcaldesa municipal entregó reconocimiento al intérprete de música romántica agradeciendo también al público presente por impulsar dicha actividad.