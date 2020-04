Taxista se queda sin trabajo ante contingencia de salud

El señor José Luis originario de esa ciudad y de oficio taxista desde hace más de 35 años sufre los estragos de esta contingencia que se está viviendo en el estado por el virus de Covid- 19; quien dijo comenzar a resentir económicamente esta situación en su trabajo, al no haber pasajes, por ello pone a disposición su servicio a domicilio.

“ La situación cada vez se ponen peor, no hay pasajes, no hay dinero y no alcanza para pagar la cuenta que debemos entregar a los patrones nosotros como taxistas, pero sabemos que tenemos que salir a buscar el sustento de cada día” comentó el señor José Luis.

A pesar de que mucha gente continúa respetando la cuarentena por prevención sanitaria ante este virus que se ha ido presentando en diferentes puntos del país y del estado de Guanajuato, también muchos son las personas que tienen que salir a las calles a buscar el sustento para seguir sobreviviendo.

Por su parte el señor José Luis dijo no poder quedarse en casa y respetar completamente la cuarentena, ya que tiene que salir a trabajar.

“ De nada sirve que hayan bajado la gasolina si no hay pasajes, en un solo día abordo un solo pasaje y tengo que dar vueltas y vueltas para buscar pasajes…así como nosotros taxistas, los urbanos del transporte público van con poca gente pero tienen que salir a trabajar” refirió el taxista.

Y aunque el señor José Luis respeta los protocolos de salud, como es lavarse las manos constantemente, utilizar gel anti-bacterial y usar cubre bocas, dijo que solo les queda esperar a que todo esto pase y que todo tome su auge para seguir trabajando.