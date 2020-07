Talentosa guanajuatense destaca en Porra Acrobática

León, Guanajuato.- Camila Sofía Hernández Sánchez a sus 21 años de edad, originaria de León Guanajuato, hija de Patricia Sánchez y Alberto Hernández, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud en la Universidad de Guanajuato, es una entrenadora y atleta de porra acrobática orgullosamente guanajuatense.

Lo que principalmente motivo a Camila en este deporte fueron sus papás ya que son entrenadores de porra y jazz, motivo por el cual en su formación tenían contacto con entrenadores de gimnasia, “recuerdo que mi papá me llevo a una de sus capacitaciones de gimnasia y ahí fue donde quedé impresionada por todo lo que hacían algunas niñas y yo con solo tres añitos de edad, (dice mi papá) que muy segura le dije que yo quería aprender a hacer esas cosas” externó.

Fue ahí donde la leonesa comenzó a entrenar gimnasia artística, cabe mencionar que a esa edad ya hacia levantamientos de porra con su papá, pero no le interesaba todavía la porra, solo lo hacía por pasar tiempo con él, ya que disfrutaba mucho el tiempo a su lado, poder jugar y que la cargara la hacía pasar momentos inolvidables.

“En gimnasia solo dure 6 años entrenando (3-9 años) después me cambie de deporte a clavados hasta cumplir 12 años, destacando que aun estando en ese deporte siempre estuve llevando a la par mis entrenamientos de porra desde los 7 años” mencionó.

Camila acompañaba a sus papás a las competencias regionales y nacionales de porra y baile y ahí poco a poco se fue enamorando de la porra, aunque por la edad no podía participar así que se enfocó a los clavados, al cumplir 12 años la joven leonesa se salió de clavados y participo en su primera competencia regional de porra en Aguascalientes 2008

A los 13 años de edad con todas las ganas participo en el campeonato mundial de cheerleading ICU en Orlando, florida en el año 2012.

“Mis papás son quienes han influido en mi formación, son mis máximos ejemplos y me han apoyado incondicionalmente en cada una de mis decisiones y me han llevado de la mano aun cuando he estado tan cansada y apunto de claudicar, haciendo grandes esfuerzos me han ayudado a cumplir cada uno mis sueños y me han acompañado en cada paso”, contó.

“La porra me ha dejado muchas experiencias que jamás se borraran de mi mente, es un deporte muy completo, que conlleva, fuerza, disciplina, entrega y pasión, me ha dejado muy buenas amistades, trofeos, medallas, frustración, satisfacción de entregarlo todo en 2 minutos y 30 segundos en el escenario, mi equipo es mi familia” explicó.

Camila ha participado con diferentes equipos de porra a nivel local, regional, nacional, internacional y mundial

“Una de mis mejores y peores experiencias en el ámbito de porra fue ser seleccionada nacional y representar a mi país en un campeonato mundial de porra, el campeonato fue celebrado en Orlando, Florida en el año 2012, ahí conocí a mucha gente y pisé uno de los mejores escenarios dando lo mejor de mí, lo peor también fue ahí al separarme de mis padres a los 13 años, lesionarme la espalda, tener pensamientos de darme por vencida, pero al final fue una experiencia maravillosa”, mencionó.

Camila concluye la entrevista con el siguiente mensaje “siempre lucha por tus sueños, habrá momentos difíciles, pero si trabajas duro lo conseguirás, esto aplica en el ámbito deportivo y en la vida diaria”.