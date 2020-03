Suspensión de clases comienza el martes en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo dio a conocer que no será hasta el 20 de marzo la suspensión de clases: comienza el martes.

«He instruido a la @EducacionSEG adelantar la suspensión de clases a partir del próximo martes 17 de Marzo y hasta el 20 de Abril, esto como medida preventiva ante el #COVID19. Los invito a seguir las recomendaciones de la @SaludGuanajuato».

El funcionario estatal expuso que no esperarán a «adelantar vacaciones», porque no son vacaciones, sino medidas de prevención en beneficio de los guanajuatenses.

«Esta medida aplicará a todos los niveles educativos, no escatimaremos en acciones preventivas por las y los guanajuatenses»