Sorprende a millennials la voz de Chabelo e impacta Internet

El actor mexicano Xavier López “Chabelo” causó impacto en redes sociales tras difundirse un video en el que se le ve discutir con su voz real y no la de niño, que por lo regular finge para su afamado personaje.

Que sea la última vez, te lo pido de favor. Yo no me meto en tu vida, no te metas en la mía. Usted tampoco”, reclama ante dos reporteros que hace varios años buscaban conocer su opinión tras salir a la luz que tenía una hija fuera del matrimonio.