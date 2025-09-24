Someten a ‘El Toni’, presunto ladrón recurrente de Floresta

Irapuato, Guanajuato.- Un presunto ladrón conocido como ‘El Toni’ fue sometido por vecinos y vigilantes en un aparente acto de justicia por mano propia, luego de un intento de robo en Residencial Floresta, Irapuato. Con golpes, habitantes retuvieron al hombre hasta la llegada de las autoridades.

En el grupo de Facebook de la colonia se compartió que el supuesto delincuente fue detenido entre las calles Balcones y Circuito Laurel, justo en el parque de atrás del fraccionamiento. Al parecer, sólo una persona se movilizó y después, con ayuda, lo inmovilizaron. De acuerdo con los habitantes, ‘El Toni’ ya es conocido por la frecuencia de sus “ataques” en la zona.

Los vecinos piden unión para enfrentar la delincuencia y hacen un llamado para que cualquiera que presencie una situación similar no la ignore. Además de que se reconoció la labor de los vigilantes. “Hay que ponernos truchas entre vecinos y darles en su madre a las ratas para que no les queden ganas”, comentó uno de los residentes de Floresta.

Asimismo, se exhortó a poner una denuncia a las víctimas directas del hecho, ya que los habitantes aseguran que ‘El Toni’ y otros ladrones regresan después de 24 horas por la falta de protocolos de seguridad.