Reconocen a replicadores de talleres de Crianza Positiva en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el compromiso de construir un estado donde las niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos familiares sanos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato (DIF) en coordinación con la Secretaría de Economía reconoció a 88 personas que acreditaron el proceso de certificación como replicadores de los talleres de Crianza Positiva 2025.

El evento fue encabezado por el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, quien destacó que la estrategia de Crianza Positiva transforma la manera de educar, fortalece los vínculos afectivos, genera confianza y fomenta familias resilientes.

“Hoy celebramos mucho más que una certificación; celebramos la oportunidad de cambiar historias, de sembrar semillas de amor y respeto en cada hogar, para que las niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones”, expresó Montesinos.

El director general del DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, señaló que este proceso de certificación se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Economía y estuvo dirigido a facilitadores de talleres comunitarios. Subrayó que cada persona certificada representa un multiplicador de buenas prácticas de crianza, lo que asegura que más familias reciban acompañamiento cercano y profesional.

“El futuro de Guanajuato se construye en cada hogar; con cada familia fortalecida, damos un paso firme hacia una sociedad más justa, equitativa y humana”, apuntó Borja Pimentel.

Por su parte, el subsecretario de Empleo y Formación Laboral, Luis Andrés Álvarez Aranda, destacó la colaboración con el DIF Estatal en la profesionalización de facilitadores e instructores, al tiempo que resaltó el valor de estas certificaciones para mejorar la productividad y la empleabilidad en la entidad.

Las autoridades entregaron los certificados a representantes de dependencias estatales, instituciones municipales, entidades educativas y organizaciones de la sociedad civil.