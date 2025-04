Sofía se embarazó a los 16 años y estuvo internada 4 veces durante su embarazo

Guanajuato.- Sofía N. es una chica de 18 años que tuvo a su hijo cuando cumplió 17; el embarazo de la joven desde un inicio fue de alto riesgo y estuvo cuatro veces internada en el hospital. A pesar de que quería ser madre no estaba consciente de los riesgos que implicaba al ser muy joven y padecer diabetes.

Sofía comentó que tuvo que ir de emergencia al hospital más de una vez ya que padeció preeclamsia, una enfermedad que se caracteriza por la presión arterial alta. Ella se encontraba en mayor riesgo debido a que es más común que aparezca en personas con diabetes, en mujeres en las que se trate del primer embarazo y en adolescentes.

Como consecuencia de ese padecimiento, su bebé nació 3 semanas antes de cumplir los 9 meses y tuvieron que practicarle cesárea porque el niño, según dijo Sofía, “nació macrosómico”, es decir que tu tamaño era más grande que el de un bebé recién nacido promedio. Después de aliviarse ella estuvo en cuidados por 8 días más en el hospital. “Me dio anemia y me desangré, entonces me aplicaron sangre, me aplicaron dietas y muchas cosas”, dijo la joven. Además, su niño también estuvo bajo cuidado médico, la enfermedad de su madre le había provocado glucosa alta.

Ella y su pareja de 23 años viven juntos en la casa de su mamá, quien le ha ayudado durante su embarazo y con los cuidados del niño. Comentó también que está muy contenta con su bebé, pero su experiencia le quitó las ganas de tener más hijos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el embarazo temprano es considerada un embarazo de riesgo debido a las complicaciones sobre la salud de la madre y el hijo. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son consideradas la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Los médicos consideran que la etapa ideal para que una mujer tenga bebés es entre los 25 y 35 años, porque es cuando su desarrollo está completo.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud en el año 2010 Guanajuato presentaba 21 mil 713 casos de embarazos en menores de 15 a 19 años de edad. En el 2023 los casos de embarazo disminuyeron a 12 mil 202, a pesar de ello, aún es una cifra considerable.