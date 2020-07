Irapuato, Guanajuato.- Sin iluminación en la calle San Isidro de la colonia San Roque, así es como viven vecinos desde hace una semana, así lo denunciaron los afectados, quienes señalaron que han llamado a Comisión Federal de Electricidad y no les han hecho caso.

“Hay personas que reportaron y que les dicen que no hay reportes y no hacen caso ya hace 4 días que está así y nadie nos hace caso”, lo mencionó Alicia González, una de las afectadas, quien señaló que desafortunadamente por la noche ya no pueden ni ir a la tienda.

Hay que hacer mención que esta calle es en la que se encuentra la secundaria federal número 1 y es una zona con poco tránsito cuando no hay clases, detallando que los colonos esperan que se resuelva su problema.