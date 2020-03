“Si no me morí de amor, hijooo, menos por una bacteria”: jóvenes retan al coronavirus

Ciudad de México.- Unos jóvenes mexicanos se viralizaron luego de no tomarse en serio las indicaciones de quedarse en casa por la pandemia del COVID-19.

“Vamos a seguir dándole con todo. Si nos toca morir, va a ser la muerte más digna, entrenando. Si no me morí de amor, hijo, menos me va a matar una bacteria”, dijo uno de los jóvenes mientras grababa a sus compañeros de gimnasio.

“Te vas a morir haciendo lo que te gusta”, le respondió uno de los presentes.

Si no me morí por mi ex. Mira, ya va llegando toda la banda. El gimnasio está lleno, allá adentro está lleno. Nos dicen inconscientes. Más inconscientes son ustedes porque se creen cada chingadera. Nos dicen que México es tercermundista, pero nel. Hay que crear polémica, hay que dar de qué hablar”, agregó el que captó las escenas.

“¿Tú has visto a alguien enfermo de eso? Nada más en la tele. Yo no he visto nada. ¿Cómo voy a creer en algo que no he visto?”, preguntó.

En las imágenes se ve a un grupo de muchachos realizando ejercicio en el Estado de México. Lo hacen frente a una propaganda del Gobierno Federal.

“Si no me morí de amor, hijooooo, menos me va a matar una bacteriaaaaa”. Hay más México en este video que en todo Octavio Paz #Covid19 pic.twitter.com/TE6FdSkTHY — Jacobo García (@Jacobogg) March 28, 2020

717 CASOS

México superó los 700 casos de COVID-19. En el país ya hay 717 casos positivos confirmados, 2 mil 475 sospechosos, 3 mil 542 negativos. Hasta el momento, se han registrado 12 muertes por el virus que se originó en China, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

Las 32 entidades del país tienen casos registrados. En 27 estados hay de uno a 50 casos; en cuatro, de 51 a 100 casos. Solamente la Ciudad de México supera los 100 casos.