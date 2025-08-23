Sentenciado por homicidio: su víctima le debía dinero

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria de 26 años y tres meses de prisión para ARMANDO “N”, culpable del homicidio de una persona ocurrido el 6 de junio de 2023, en la ciudad de León. Los hechos se desarrollaron alrededor de las 8:00 p.m. de ese día, cuando la víctima, se encontraba afuera de un domicilio en la colonia Villas de Santa Julia.

En ese momento, ARMANDO “N” llegó en un vehículo y obligó a su víctima a subirse, para luego llevarlo a un inmueble en construcción. Una vez en el lugar, el ahora sentenciado exigió el pago de una deuda relacionada con el consumo de sustancias ilícitas.

Ante la negativa, el agresor recurrió a la violencia, asfixiándolo con un cable, lo que causó su muerte por estrangulamiento. La víctima fue localizada sin vida alrededor de la medianoche del mismo día en las inmediaciones del fraccionamiento Villas de Santa Julia.

La investigación encabezada por el Ministerio Público, se logró recabar pruebas suficientes que acreditan la responsabilidad penal de ARMANDO “N” en el crimen. Esto permitió que un juez dictara la sentencia de cárcel por homicidio, además de imponerle el pago de multas y una indemnización económica.