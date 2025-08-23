Ataque armado en Pénjamo: gobierno estatal responde, aún no hay información municipal

Pénjamo, Guanajuato.- El gobierno municipal de Pénjamo no se ha pronunciado acerca del ataque armado la madrugada de este sábado en donde al menos 2 personas resultaron lesionadas y una fallecida. Mientras que el secretario de Seguridad y Paz del estado, Julio Mauro González dijo no permitir el crimen organizado, se desconoce la postura oficial del ayuntamiento sobre los hechos violentos en su cabecera.

Según reportes de disparos en la calle Morelos, presuntos hombres armados irrumpieron en una vivienda, tumbando el portón de la misma. Ahí arremetieron con los habitantes, dejando dos heridos y una persona sin vida. Las autoridades acudieron a la zona y acordonaron el área.

La Fiscalía se encuentra trabajando en la investigación del caso, y el secretario de Seguridad estatal informó que “se han derivado importantes aseguramientos que, conforme al debido proceso, serán dados a conocer oportunamente”. Sin embargo, ante un suceso tan violento, la presidencia de Pénjamo guarda silencio.