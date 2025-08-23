Ataque armado en Pénjamo: gobierno estatal responde, aún no hay información municipal

Tras los hechos, el secretario de seguridad estatal informó el trabajo contra el crimen organizado, pero no hay una postura oficial por parte del municipio

Redacción Notus23 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- El gobierno municipal de Pénjamo no se ha pronunciado acerca del ataque armado la madrugada de este sábado en donde al menos 2 personas resultaron lesionadas y una fallecida. Mientras que el secretario de Seguridad y Paz del estado, Julio Mauro González dijo no permitir el crimen organizado, se desconoce la postura oficial del ayuntamiento sobre los hechos violentos en su cabecera.

Según reportes de disparos en la calle Morelos, presuntos hombres armados irrumpieron en una vivienda, tumbando el portón de la misma. Ahí arremetieron con los habitantes, dejando dos heridos y una persona sin vida. Las autoridades acudieron a la zona y acordonaron el área.

La Fiscalía se encuentra trabajando en la investigación del caso, y el secretario de Seguridad estatal informó que “se han derivado importantes aseguramientos que, conforme al debido proceso, serán dados a conocer oportunamente”. Sin embargo, ante un suceso tan violento, la presidencia de Pénjamo guarda silencio.

Redacción Notus23 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información