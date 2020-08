Senadora por Guanajuato pide vigilar venta de «Banderas de Italia» y se vuelve viral

La Senadora por Guanajuato, Malú Micher se convirtió en tendencia en Twitter luego de postear una fotografía de una famosa tienda que vendía telas para decoración con los tradicionales colores patrios; verde, blanco y rojo, desatando así una serie de críticas por pedir a PROFECO y a su titular Ricardo Shefield vigilar su venta por parecer la «Bandera de Italia».

Fue a través de más de 2 mil 500 comentarios que los internautas hicieron diversas aclaraciones al respecto, como que lo que se regula y debe ser idéntico es el uso del Escudo Nacional. La mayoría mostró disgusto por qué la Senadora denuncie hechos tan «frívolos» en medio de una pandemia que ha dejado miles de muertes.

La Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, establece en si artículo 5to y 6to que toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo.

Sería oportuno que la Procuraduria Federal del Consumidor @Profeco vigilara la venta de telas de bandera mexicana sin el escudo nacional. Esa no es nuestra bandera, es la de Italia. @SheffieldGto @GobiernoMX @MorenaSenadores pic.twitter.com/bEHYNjXczx — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) August 15, 2020

Además, está ley indica que las autoridades podrán hacer uso oficial del Escudo Nacional sin autorización de la Secretaria de Gobernación, así mismo las instituciones y personas físicas con previa autorización y siempre apegándose al modelo original y que su uso contribuya al culto y respeto del lábaro patrio.

Es decir; no hay falta que perseguir. Esta no sería la primera ocasión que la Senadora protagoniza una tendencia en redes, pues hace poco sufrió un incidente en el que se mostró desnuda en medio de una video reunión, al no percatarse que su cámara estaba encendida.