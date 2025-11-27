Semana de la Paz en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Con el compromiso de fortalecer la armonía social y fomentar una cultura de respeto, la Coordinación de Prevención de Cuerámaro llevó a cabo la Semana de la Paz, una jornada de actividades en diversas instituciones educativas del municipio.

Durante toda la semana, personal de la coordinación visitó escuelas de diferentes comunidades para promover valores esenciales como el respeto, la empatía y la convivencia sana. A través de dinámicas, charlas y juegos formativos, niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en ejercicios diseñados para reforzar la importancia de construir entornos seguros y libres de violencia.

El alcalde Humberto Hernández “Profe Beto” se sumó a las actividades y reconoció el esfuerzo de estudiantes, docentes y padres de familia. Expresó un agradecimiento especial a las escuelas sede y a las dependencias municipales, así como a instituciones de otros municipios que colaboraron para hacer posible cada uno de los eventos. Su participación, destacó, es clave para seguir avanzando hacia un Cuerámaro más unido.

“Cada paso que damos suma a la construcción de un municipio donde todas y todos puedan vivir en armonía y con oportunidades”, señaló el alcalde durante su visita.

La Coordinación de Prevención agradeció particularmente la apertura y disposición de las escuelas primarias de las comunidades La Regalada, El Saucillo, Puerta de la Reserva y San Gregorio, que recibieron las actividades de esta Semana de la Paz.