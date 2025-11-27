Dan entrada en el Congreso a propuesta de paquete fiscal 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno del Congreso local recibió las iniciativas y propuestas de reforma, así como la propuesta de ingresos, relacionados con el paquete fiscal correspondiente a 2026. Se avecinan días de revisiones y ajustes al proyecto.

Tras declarar aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por la que se adiciona un último párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de Derecho a la Ciudad, turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales las iniciativas presentadas por la gobernadora del Estado relativas a la Ley de Ingresos y la Ley del Presupuesto General de Egresos, ambas del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2026:

Ley de Coordinación Fiscal para alinearla al esquema federal en la determinación de los recursos a municipios.

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, con la finalidad de armonizar diversas disposiciones en el ámbito federal.

Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, a fin de dotar de certeza jurídica y transparencia para el pago de contribuciones estatales y alinear las contribuciones estatales vigentes con las actualizaciones que se dieron en el ámbito federal.

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus municipios, con el fin de brindar beneficios y facilidades a los contribuyentes y dotar de mayores facultades al SATEG.

Código Fiscal para el Estado de Guanajuato y del Código Penal estatal; la primera en materia de medios de pago autorizados, tasa de recargos, delitos fiscales, entre otros; y la segunda, para eliminar del Código Penal lo relativo a los delitos contra la hacienda pública y la defraudación fiscal.

En cuanto a las solicitudes de autorización para la contratación de dos financiamientos para el proyecto denominado Acueducto Solís-León y para destinarlos a proyectos estatales de inversión pública productiva, cada uno por 4 mil millones de pesos, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.

La iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, formulada por el ayuntamiento de Irapuato, para establecer que el Comité de Adquisiciones contemple no solo la participación de regidoras y regidores, sino también de las síndicas o síndicos, se remitió a la Comisión de Asuntos Municipales.

Las solicitudes para que se autorice la contratación de uno o varios financiamientos para destinarlos a cinco proyectos de inversión pública productiva, por 22 millones 508 mil pesos; y otro por 29 millones 422 mil pesos para destinarlo a diez proyectos de inversión pública productiva, presentadas por el ayuntamiento de Abasolo, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.

A la Comisión de Justicia se envió la propuesta de reforma al Código Penal realizada por el ayuntamiento de Celaya, que busca tipificar y sancionar con claridad la crueldad hacia los animales y la zoofilia.

Más tarde, las comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales recibieron el paquete. El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta pidió el estudio de impacto presupuestal de las iniciativas y que se remita a más tardar el viernes 5 de diciembre.

De igual manera, se avaló la metodología de análisis de las iniciativas. Las propuestas a efecto de crear la Ley de Coordinación Fiscal para el estado de Guanajuato y para reformar la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, se remitirán a los ayuntamientos para que envíen sus comentarios con plazo al 5 de diciembre.

Además, se establecerá una liga en el portal de internet del Congreso del Estado para consulta y participación ciudadana, por el mismo periodo. Se añade que, en el caso de la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado se ajustarán los conceptos e incrementos que no estén soportados con estudios técnicos, considerando el tope de incrementos del 4%.

El viernes 12 de diciembre se reunirán para discutir los proyectos de dictamen de las iniciativas que integran el Paquete Fiscal del Estado para el ejercicio fiscal de 2026.

Asuntos generales

El emecista Rodrigo González Zaragoza indicó que continuarían insistiendo en los puntos de acuerdo suscritos por su grupo parlamentario en torno a la situación que se vive en el Instituto Tecnológico de León, que más allá de resolverse se profundizan.

Por su parte, la morenista María Eugenia García Oliveros habló sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual surgió, dijo, para visibilizar lo que nunca debió ser permitido, exigir justicia y renovar su compromiso para eliminar ese flagelo.

Su compañera Maribel Aguilar González se refirió a la iniciativa formulada a nivel nacional respecto a la homologación del delito de abuso sexual en las 32 entidades federativas, así como a los pendientes que se tienen en el Código Penal estatal en la materia.

Y no tardó el debate:

El morenista Carlos Abraham Ramos Sotomayor dijo que Arcelia González González, secretaria de la Honestidad, estaba buscando ocupar una notaría, por lo que cuestionó si no caería en tráfico de influencias, y lo calificó como un insulto para los aspirantes a ese cargo, al principio de probidad en el estado, entre otras cosas.

Luego la amecista Sandra Alicia Pedroza Orozco expuso el caso del hackeo que sufrió la Fiscalía General del Estado, que subrayó en su momento se ocultó y se minimizó un incidente que ameritaba la atención pública y toda la coordinación para contenerle, por lo que señaló que se requiere la presencia del fiscal general para que explique lo sucedido.

Y con ganas de pelear y responder a críticas al panismo gobernante, Aldo Iván Márquez Becerra externó que el grupo parlamentario de MORENA no ha aceptado su responsabilidad en materia de salud, evitan reconocer las fallas estructurales y la ineficiencia del sistema de salud federal; en el tema de carreteras y el huachicol fiscal, lo mismo, cerraban los ojos, y les hizo un llamado a solucionar las diversas problemáticas en el país.

Le reviró Antonio Chaurand Sorzano indicó que se está haciendo un esfuerzo federal por mejorar las condiciones en materia de salud, ya que la pandemia desnudó su verdadero estado. Terció la panista Noemí Márquez Márquez, quien se refirió a la situación del IMSS-BIENESTAR en diversas entidades del país, como lo que está ocurriendo en Guerrero y otros lugares que se adhirieron al sistema. También, la panista Angélica Casillas Martínez manifestó que en Guanajuato el sistema de salud sí funciona, garantiza cobertura en los 46 municipios y trabaja bajo planeación.

Fueron menos de 20 puntos en el orden del día, pues hay línea de prepararse para debatir el paquete fiscal.