Se gradúan 31 nuevos policías y agentes viales en Irapuato

La alcaldesa Lorena Alfaro destacó la preparación de los cadetes y su compromiso con la seguridad y tranquilidad del municipio

Redacción Notus22 agosto, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La seguridad de Irapuato se fortalece con la graduación de 31 cadetes que se suman como policías municipales y agentes viales a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI), con la misión de servir y proteger a la ciudadanía.

Al encabezar la ceremonia de graduación, la presidenta municipal Lorena Alfaro García destacó que su administración le apuesta a contar con los mejores policías, mejor preparados y capacitados, para dar resultados que permitan recuperar la seguridad y tranquilidad que Irapuato merece.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, resaltó la gran responsabilidad que asumen los nuevos elementos y aseguró que no se bajará la guardia para seguir brindando resultados positivos en materia de seguridad.

Del total de cadetes graduados, 19 pertenecen a la generación 48 de la Policía de Proximidad y 12 a la sexta generación de Agentes de Tránsito.

En representación de sus compañeros, José Armando Barroso Herrera subrayó la calidad de su formación y el compromiso que asumen con la comunidad:

“Hoy no es un día cualquiera; hoy damos un paso que cambia nuestras vidas y también impacta en la de nuestra comunidad. Ser policía municipal no es solo una profesión, es una vocación que nos invita a servir, a proteger y a dar lo mejor de nosotros mismos, aún en los momentos difíciles”, afirmó.

