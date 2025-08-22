Difunden “falsa” desaparición de adolescente en León

León, Guanajuato.- El pasado 21 de agosto se emitió una Alerta Amber por la presunta desaparición de la menor Regina Isabel Guadarrama González, de 16 años, supuestamente de León. Sin embargo, en la página oficial de Facebook de menores desaparecidos en Guanajuato, la joven “desmintió” estar extraviada.

De acuerdo con la información del reporte con el folio FGEG-AAGTO-667/2025, Regina habría sido vista por última vez el 21 de agosto. Pese a que se especificaron los datos de rutina, como la fecha de nacimiento, características físicas y señas particulares como sus tatuajes, un lunar, una cicatriz y un piercing, el campo de la vestimenta al momento de la desaparición estaba vacío.

La menor se hizo notar en varios comentarios, dejando en claro que no estaba desaparecida, e incluso dejó su usuario de Instagram para obtener seguidores.

Su reporte de búsqueda continúa en la Fiscalía del Estado, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de las razones por las que fue levantado. No obstante, la labor institucional e incluso de la ciudadanía que contribuye a la difusión de personas desaparecidas resulta demeritada por ese tipo de alarmas.

La ola de desapariciones que enfrenta el estado y en general el país a diario es preocupante. Según la Fiscalía de Guanajuato, hasta agosto del 2025 se han reportado 5 mil 130 personas desaparecidas, por lo que el recurso debería ser usado con completa responsabilidad.